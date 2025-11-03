Ko su osumnjičeni za pljačku Luvra

Spektakularnu pljačku Luvra u Francuskoj usred bijela dana izveli su sitni prestupnici - par sa djecom, a ne organizovani kriminalci, tvrdi pariska tužiteljka Lor Bekoa.

Ova izjava dolazi dvije nedjelje nakon što su lopovi parkirali ukradeni kamion ispred najposjećenijeg muzeja na svijetu, uz pomoć teretnog lifta na prvi sprat, zatim razbili ulaz u jednu od najbogatije uređenih prostorija muzeja. Manje od sedam minuta kasnije, pobjegli su skuterima sa draguljima procijenjene vrijednosti oko 88 miliona evra.

Nedavno su uhapšene četiri osobe osumnjičene za pljačku Luvra, jedan osumnjičeni je i dalje u bjekstvu, a njihov plijen nije pronađen.

"Ovo nije sasvim svakodnevno ponašanje delinkvenata, ali je to tip delinkvencije koji mi obično ne povezujemo sa najvišim strukturama organizovanog kriminala", rekla je juče Bekoa za radio-mrežu “Frans info”, prenosi britanski “Gardijan”.

Svijet Mlada majka preminula nakon paklenog alkoholnog izazova

Opisala je osumnjičene kao lokalce, navodeći da svi potiču iz Sein San Denisa, departmana sjeverno od Pariza koji je jedan od najsiromašnijih u Francuskoj.

U subotu je tužilaštvo saopštilo da su 38-godišnja žena i 37-godišnji muškarac, koji imaju djecu, optuženi i pritvoreni, nakon što je navodno njihov DNK pronađen u liftu upotrebljenom tokom krađe. Prema izvještajima novinske agencije AFP, optužena je plakala na sudu.

Tri osobe koje su uhapšene zajedno sa parom 29. oktobra puštene su bez optužbi, saopštilo je tužilaštvo, prenosi Blic.