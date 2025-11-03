Logo

Mlada majka preminula nakon paklenog alkoholnog izazova

Tragedija u kolumbijskom gradu Kali potresla je javnost – 23-godišnja studentkinja Marija Hose Ardila umrla je nakon što je učestvovala u smrtonosnom alkoholnom izazovu u noćnom klubu Sagsa bar.

Djevojka, majka desetomjesečne bebe, slavila je rođendan kada je odlučila da se priključi takmičenju u kojem je nagrada iznosila milion i po pezosa (oko 335 evra). Cilj je bio da u samo deset minuta popije šest jakih alkoholnih pića, među kojima su bili pivo, tekila i kokteli od rakije od šećerne trske.

Marija je uspjela da preživi peti krug izazova, ali je ubrzo pala u nesvijest i prestala da diše. Prisutni su pokušavali da joj pomognu, ali su taksisti odbijali da je prime u vozilo iz straha da će povraćati. Tek nakon 17 minuta prijatelj ju je odvezao u bolnicu, gdje je proglašena klinički mrtvom.

Prema svjedočenju prijatelja, Marija je pristala na izazov da bi osvojeni novac dala siromašnoj drugarici.

Njen otac je dva dana bdio pored bolničkog kreveta, ali su ljekari poslije 48 sati morali da isključe aparate.

Tragedija je izazvala ogorčenje u Kolumbiji – mnogi optužuju organizatore kluba da su podsticali opasno takmičenje radi reklame, dok javnost traži oštriju kontrolu prodaje alkohola mladima, prenosi Informer.

