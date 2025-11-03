Logo

Krađa kablova obustavila saobraćanje vozova

Izvor:

SRNA

03.11.2025

16:39

Komentari:

0
Крађа каблова обуставила саобраћање возова
Foto: Unsplash

Na željezničkoj raskrsnici Olomouc-Ostrava na sjeveroistoku Češke oko 20 putničkih vozova bilo je primorano da prekine saobraćanje zbog krađe kablova, rekao je portparol češke željezničke uprave Martin Kavka.

"Oko 20 putničkih vozova koji su saobraćali u oba smjera praktično je stalo večeras u blizini stanice Lipnjik na Bečvi. Ovo je najprometnija dionica između regionalnih čvorišta Ostrava i Olomouc", izjavio je Kavka novinarima.

On je napomenuo da je osoblje uspjelo jutros da otpremi nekoliko vozova ka odredištima, ali puni saobraćaj na ovoj deonici za sada neće biti nastavljen.

vatrogasci

Hronika

Vatrogasci spasili ženu iz plamena u posljednji čas

Kavka je rekao pozivajući se na policiju da su lopovi koji su isjekli i pokušali da prokrijumčare više metara kabla već privedeni, a istraga je u toku.

Podijeli:

Tagovi:

Krađa

Vozovi

Prag

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Ватрогасци спасили жену из пламена у посљедњи час

Hronika

Vatrogasci spasili ženu iz plamena u posljednji čas

1 d

0
Svađa partneri

Zanimljivosti

Ovo su dva najokrutnija horoskopska znaka

1 d

0
Пришао столу за којим је сједила жена, па кренуо да је удара

Region

Prišao stolu za kojim je sjedila žena, pa krenuo da je udara

1 d

0
Петровић: Цијена струје за РиТЕ Угљевик је нерентабилна

Republika Srpska

Petrović: Cijena struje za RiTE Ugljevik je nerentabilna

1 d

4

Više iz rubrike

Ова земља уводи туристички порез: Гости луксузних хотела плаћаће таксу од 60 евра

Svijet

Ova zemlja uvodi turistički porez: Gosti luksuznih hotela plaćaće taksu od 60 evra

1 d

0
Tjestenina

Svijet

U tjestenini pronađena opasna bakterija: Šest ljudi umrlo, desetine hospitalizovano

1 d

0
Пријети ''олуја вијека'': Ови дијелови ће највише бити погођени

Svijet

Prijeti ''oluja vijeka'': Ovi dijelovi će najviše biti pogođeni

1 d

0
Захарова: Италија на ивици колапса

Svijet

Zaharova: Italija na ivici kolapsa

1 d

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

13

43

Bitno: OC 'Jahorina'

13

38

'ParlATVment': Univerzitet u Banjoj Luci

13

37

Dodik: Cilj globalista - protjerati Srbe iz BiH

13

37

Mitrović prvi put progovorio o Piksijevom odlasku

13

36

Dom penzionera u Tuzli među najskupljim u BiH

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner