Krađa kablova obustavila saobraćanje vozova

Na željezničkoj raskrsnici Olomouc-Ostrava na sjeveroistoku Češke oko 20 putničkih vozova bilo je primorano da prekine saobraćanje zbog krađe kablova, rekao je portparol češke željezničke uprave Martin Kavka.

"Oko 20 putničkih vozova koji su saobraćali u oba smjera praktično je stalo večeras u blizini stanice Lipnjik na Bečvi. Ovo je najprometnija dionica između regionalnih čvorišta Ostrava i Olomouc", izjavio je Kavka novinarima.

On je napomenuo da je osoblje uspjelo jutros da otpremi nekoliko vozova ka odredištima, ali puni saobraćaj na ovoj deonici za sada neće biti nastavljen.

Hronika Vatrogasci spasili ženu iz plamena u posljednji čas

Kavka je rekao pozivajući se na policiju da su lopovi koji su isjekli i pokušali da prokrijumčare više metara kabla već privedeni, a istraga je u toku.