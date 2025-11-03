Prišao stolu za kojim je sjedila žena, pa krenuo da je udara

03.11.2025
Osnovno državno tužilaštvo u Beranama odredilo je zadržavanje do 72 sata za lice V.R, osumnjičeno za krivično djelo nasilničkog ponašanja.
- Događaj se odigrao 25. oktobra 2025. godine u jednom ugostiteljskom objektu na području opštine Berane. Osumnjičeni je, kako se sumnja, drskim i nasilnim ponašanjem ugrozio spokojstvo građana, narušio javni red i mir, te lakše tjelesno povrijedio oštećenu D.Č, saopšteno je iz ODT.
Incident se dogodio kada je V.R. prišao stolu za kojim je sjedila oštećena, a potom joj zadao više udaraca šakom u predjelu glave, oborio je na pod i nastavio da je udara po tijelu.
Nakon izvršenja djela osumnjičeni se dao u bjekstvo, ali je ubrzo pronađen i priveden.
Izviđaj u ovom predmetu je u toku, saopštilo je Osnovno državno tužilaštvo u Beranama.
