MUP Srpske poručuje građanima Banjaluke: Sutra počinje...

Ministarstvo Republike Srpske (MUP) poručilo je građanima Banjaluke, ali i svima, koji se nađu u ovom gradu da sutra počinje taktička vježba.

Vježba će, kako je najavljeno, biti realizovana na području više naselja.

"Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske obavještava građane da će dana 04.11.2025. godine u vremenu od 07,30 do 15,30 časova i u noćnim satima dana 05/06.11.2025. godine na području naselja Kuljani, Barlovci, Bukovica i Ramići realizovati taktičku vježbu", saopšteno je iz Ministarstva.

S obzirom da bi ove aktivnosti mogle privući pažnju građana koji se nađu u blizini navedenih lokacija, MUP poručuje da nema razloga za zabrinutost.

"Ne postoji nikakva opasnost za slučajne prolaznike i da nema razloga za uznemirenost. Vježbu izvodi Centar za obuku sa pripadnicima Uprave za obezbjeđenje ličnosti i objekata i Uprave za policijsku podršku MUP-a Srpske", naglašava Ministarstvo.