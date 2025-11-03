MUP Srpske poručuje građanima Banjaluke: Sutra počinje...

Logo

Autor:

Stevan Lulić

03.11.2025

16:09

Komentari:

0
МУП Српске поручује грађанима Бањалуке: Сутра почиње...
Foto: ATV

Ministarstvo Republike Srpske (MUP) poručilo je građanima Banjaluke, ali i svima, koji se nađu u ovom gradu da sutra počinje taktička vježba.

Vježba će, kako je najavljeno, biti realizovana na području više naselja.

hotel soba vrata pixabay

Svijet

Ova zemlja uvodi turistički porez: Gosti luksuznih hotela plaćaće taksu od 60 evra

"Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske obavještava građane da će dana 04.11.2025. godine u vremenu od 07,30 do 15,30 časova i u noćnim satima dana 05/06.11.2025. godine na području naselja Kuljani, Barlovci, Bukovica i Ramići realizovati taktičku vježbu", saopšteno je iz Ministarstva.

S obzirom da bi ove aktivnosti mogle privući pažnju građana koji se nađu u blizini navedenih lokacija, MUP poručuje da nema razloga za zabrinutost.

gmail pixabay

Nauka i tehnologija

Momentalno mijenjajte šifru ako je vaš mejl na ovoj listi

"Ne postoji nikakva opasnost za slučajne prolaznike i da nema razloga za uznemirenost. Vježbu izvodi Centar za obuku sa pripadnicima Uprave za obezbjeđenje ličnosti i objekata i Uprave za policijsku podršku MUP-a Srpske", naglašava Ministarstvo.

MUP Republike Srpske

Policija

vježba

Banjaluka

