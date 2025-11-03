U tjestenini pronađena opasna bakterija: Šest ljudi umrlo, desetine hospitalizovano

Šest ljudi je umrlo, a desetine su hospitalizovane širom Sjedinjenih Država nakon što su jeli gotova jela od tjestenine.

Jela su bila kontaminirana listerijom, što je navelo vlasti da izdaju hitno upozorenje građanima da provjere svoje frižidere.

Američka Administracija za hranu i lekove (FDA) proširila je povlačenje proizvoda Nate's Fine Foods koji se prodaju kod velikih trgovaca, uključujući Trader Joe's, Sprouts Farmers Market, Kroger i Valmart.

Prema najnovijim podacima Centara za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC), ukupan broj zaraženih porastao je na 27 u 18 američkih država. Od 26 osoba za koje su dostupne detaljne informacije, 25 je hospitalizovano. Nažalost, zabilježeno je šest smrtnih slučajeva, a jedan slučaj infekcije kod trudnice rezultirao je gubitkom fetusa.

Nate's Fine Foods proširio je povlačenje krajem septembra kako bi obuhvatio prethodno kuvana jela od tjestenine poput fetućina, lingvina i farfalea nakon što je uzorak lingvina bio pozitivan na Listeria monocitogenes.

Kompanija: Naš glavni prioritet je bezbjednost ljudi

- Nejts Fajn Fuds je posvećen najvišim standardima bezbjednosti hrane i dobrobiti naših potrošača. Kao mjeru predostrožnosti, dobrovoljno povlačimo odabrane proizvode nakon što smo obaviješteni o potencijalnoj vezi sa epidemijom Listeria monocitogenes u više država.

Ulažemo resurse kako bismo nastavili naš besprijekorni rekord bezbjednosti hrane i posvećenosti kroz marljivu istragu. Tijesno sarađujemo sa Američkom agencijom za hranu i lijekove (FDA), Centrima za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC) i državnim zdravstvenim zvaničnicima kako bismo u potpunosti istražili izvor.

Naš glavni prioritet je osiguranje bezbjednosti ljudi koji uživaju u našim proizvodima i nastavićemo da preduzimamo sve odgovarajuće korake dok se ovaj problem ne riješi - navela je kompanija u saopštenju za štampu.

Šta je listerija?

Povlačenje je u početku obuhvatilo nekoliko proizvoda, ali je kasnije prošireno i obuhvatilo sedam različitih ukusa tjestenina spremnih za jelo. Infekcija listerijom je bolest koju izaziva bakterija Listeria monocitogenes koja se može širiti putem hrane. Simptomi se kreću od blagih simptoma sličnih gripu do teških, životno ugrožavajućih stanja kao što je meningitis.

Prema Centrima za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC), trudnice, novorođenčad, starije osobe i osobe sa oslabljenim imunološkim sistemom su u najvećem riziku. Blaži simptomi uključuju groznicu, bolove u mišićima, glavobolju, mučninu, povraćanje i dijareju. Teški simptomi mogu uključivati ukočen vrat, konfuziju, gubitak ravnoteže i napade.