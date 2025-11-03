Logo

Prijeti ''oluja vijeka'': Ovi dijelovi će najviše biti pogođeni

03.11.2025

15:45

Пријети ''олуја вијека'': Ови дијелови ће највише бити погођени

Dok južni dio Evrope još uživa u jesenjim temperaturama, sjeverni i zapadni dijelovi pripremaju se za dolazak arktičke “oluje vijeka”.

Prema riječima meteorologa, najviše će biti pogođena Velika Britanija, Škotska i sjever Engleske i to neviđenom jačinom.

Evropa mora da se pripremi na naglu promjenu vremena, upozoravaju meteorolozi.

"Britance u narednim nedjeljama očekuje arktička oluja", obavijestio je britanski dnevnik "Miror", upozoravajući na nagli pad temperatura i obilne padavine.

Drastična promjena se očekuje već sredinom novembra, kada bi temperature u Velikoj Britaniji mogle da padnu znatno ispod prosjeka.

Najgore će biti u tri oblasti

Najintenzivniji znaci zimskog vremena očekuju se u sjevernom i centralnom dijelu Škotske i na sjeveru Engleske.

Tamo bi 13. novembra trebalo da pada snijeg tokom čitavog dana, a prema prognozama, riječ je o dugotrajnom periodu, a ne o kratkotrajnom talasu.

U nacionalnom parku Kerngorms očekuje se da će pasti 10 centimetara snijega samo u jednom satu, što može da paralizuje saobraćaj za samo nekoliko desetina minuta, prenosi češki medij "Akcniceny".

"Najintenzivnije snježne padavine će najvjerovatnije pogoditi sjeverni dio Škotske već 12. novembra", navodi "Miror", pozivajući se na meteorologe koji upozoravaju na komplikacije ne samo za vozače, već i za energetsku infrastrukturu.

Prema pisanju portala "Birmingem lajv", nadolazeća oluja neće donijeti samo snijeg, već i obilne kiše. U sjevernom i centralnom Velsu očekuje se do 5 milimetara padavina po satu, dok će u južnim oblastima situacija biti nešto mirnija.

U Devonu, Somersetu i Kornvolu očekuju se najjači pljuskovi koji mogu izazvati lokalne poplave.

Šta čeka ostatak Evrope

Nestabilno barometarsko polje i sudar toplog i hladnog vazduha učiniće da čitav novembar bude izuzetno vlažan i vjetrovit. Stručnjaci dodaju da je ovo početak prelaska u zimski period, kada u narednim nedjeljama može doći do još izraženijeg zahlađenja.

Dok će Velika Britanija biti okovana snijegom i ledom, centralna Evropa treba da se spremi za pad temperatura za nekoliko stepeni i češće kišne dane.

Prema meteorolozima, ova promjena može da bude najava duge i hladne zime.

Arktička oluja koja se približava sjeverozapadnoj Evropi šalje jasnu poruku: jesen se završava, zima je na vratima.

Meteorolozi upozoravaju da će najveći udar snijega i vjetra pogoditi Škotsku i sjever Engleske, ali hladni front će uticati i na druge dijelove kontinenta.

Evropljani bi stoga trebalo da računaju na:

  • Nagli pad temperatura
  • Jak vjetar
  • Povećan rizik od snježnih padavina.

