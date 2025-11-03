Logo

Orban: Finansiranje Ukrajine nije posao Mađarske

Izvor:

Tanjug

03.11.2025

15:11

Komentari:

0
Виктор Орбан
Foto: Tanjug/AP

Mađarski premijer Viktor Orban izjavio je danas da je, prema procjenama koje se iznose u javnosti, Ukrajini potrebno 400 milijardi američkih dolara da bi nastavila rat sa Rusijom u naredne četiri godine, i da se očekuje da će taj račun platiti Evropska unija, ali je istakao da "nije posao Mađarske da finansira Ukrajinu", iako je njegova zemlja članica EU.

Orban je kazao da, osim EU, nema nikog drugog ko je spreman da plati račun, prenosi MTI.

"Zato je Brisel toliko uznemiren. Zato žele da zaplijene zamrznutu rusku imovinu, revidiraju sistem finansiranja EU i uzmu nove kredite. Mi to odbacujemo. Nije posao Mađarske da finansira Ukrajinu. Nemamo razloga za to, ni politički, ni ekonomski, ni moralno. Nismo sami u Evropi, ali govorimo najotvorenije. Zato nas Brisel stalno napada", rekao je Orban.

Policija rs

Društvo

MUP poslao obavještenje građanima: Imate rok do 31. decembra

On je kazao, koristeći njemački izraz, da EU želi "javol vladu", odnosno vladu koja bi samo govorila "razumijem".

"Oni žele 'javol vladu', sa Kancelarijom evropskog javnog tužioca, ekonomskom politikom koja je u skladu sa EU, stručnjacima koje je odobrio Brisel i premijerom koga mogu da kontrolišu", ocijenio je Orban.

Najavio je da će vlada te zemlje u naredne četiri godine podržavati mađarske porodice, preduzeća i penzionere, u okviru čega će biti uvedeno poresko oslobođenje za majke sa dvoje ili troje djece, i biće vraćena 14. penzija.

"Ne možemo dozvoliti da se novac Mađara šalje u Ukrajinu", zaključio je Orban.

Podijeli:

Tag:

Viktor Orban

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

МУП послао обавјештење грађанима: Имате рок до 31. децембра

Društvo

MUP poslao obavještenje građanima: Imate rok do 31. decembra

1 d

0
Цвијановић: Крајње вријеме да се оконча ера страног интервенционизма

Republika Srpska

Cvijanović: Krajnje vrijeme da se okonča era stranog intervencionizma

1 d

0
Nesanica telefon krevet

Zdravlje

Jedna namirnica sabotira kvalitetan san ako je jedete popodne

1 d

0
УКЦ: Труднице ће ипак морати да плаћају пренатално тестирање

Društvo

UKC: Trudnice će ipak morati da plaćaju prenatalno testiranje

1 d

0

Više iz rubrike

Виз Ер уводи "бизнис класу за сиромашне"

Svijet

Viz Er uvodi "biznis klasu za siromašne"

1 d

0
Човјек купио возачку дозволу за 800 евра преко интернета, ево какву казну је добио

Svijet

Čovjek kupio vozačku dozvolu za 800 evra preko interneta, evo kakvu kaznu je dobio

1 d

0
Белорусија спремна да пошаље војску у Украјину

Svijet

Belorusija spremna da pošalje vojsku u Ukrajinu

1 d

0
Док спасиоци извлаче људи из рушевина, кула наставила да се урушава: Драма у Риму се наставља

Svijet

Dok spasioci izvlače ljudi iz ruševina, kula nastavila da se urušava: Drama u Rimu se nastavlja

2 d

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

13

46

Još jedna žrtva požara u Tuzli

13

43

Bitno: OC 'Jahorina'

13

38

'ParlATVment': Univerzitet u Banjoj Luci

13

37

Dodik: Cilj globalista - protjerati Srbe iz BiH

13

37

Mitrović prvi put progovorio o Piksijevom odlasku

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner