Orban: Finansiranje Ukrajine nije posao Mađarske

Mađarski premijer Viktor Orban izjavio je danas da je, prema procjenama koje se iznose u javnosti, Ukrajini potrebno 400 milijardi američkih dolara da bi nastavila rat sa Rusijom u naredne četiri godine, i da se očekuje da će taj račun platiti Evropska unija, ali je istakao da "nije posao Mađarske da finansira Ukrajinu", iako je njegova zemlja članica EU.

Orban je kazao da, osim EU, nema nikog drugog ko je spreman da plati račun, prenosi MTI.

"Zato je Brisel toliko uznemiren. Zato žele da zaplijene zamrznutu rusku imovinu, revidiraju sistem finansiranja EU i uzmu nove kredite. Mi to odbacujemo. Nije posao Mađarske da finansira Ukrajinu. Nemamo razloga za to, ni politički, ni ekonomski, ni moralno. Nismo sami u Evropi, ali govorimo najotvorenije. Zato nas Brisel stalno napada", rekao je Orban.

Društvo MUP poslao obavještenje građanima: Imate rok do 31. decembra

On je kazao, koristeći njemački izraz, da EU želi "javol vladu", odnosno vladu koja bi samo govorila "razumijem".

"Oni žele 'javol vladu', sa Kancelarijom evropskog javnog tužioca, ekonomskom politikom koja je u skladu sa EU, stručnjacima koje je odobrio Brisel i premijerom koga mogu da kontrolišu", ocijenio je Orban.

Najavio je da će vlada te zemlje u naredne četiri godine podržavati mađarske porodice, preduzeća i penzionere, u okviru čega će biti uvedeno poresko oslobođenje za majke sa dvoje ili troje djece, i biće vraćena 14. penzija.

"Ne možemo dozvoliti da se novac Mađara šalje u Ukrajinu", zaključio je Orban.