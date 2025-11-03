MUP poslao obavještenje građanima: Imate rok do 31. decembra

Autor:Stevan Lulić
Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske (MUP) poslalo je obavještenje građanima koji posjeduju neprijavljeno oružje da ga mogu registrovati do kraja 2025. godine.
Iz MUP-a objašnjavaju da se registracija oružja do 31. decembra može uraditi bez ikakvih pravnih posljedica.
"Posjedujete pištolj, revolver, lovačko ili sportsko oružje, a nemate dozvolu? Podsjećamo građane da do 31. decembra 2025. godine mogu da registruju oružje, legalno, bez sankcija i bez dokaza o porijeklu, što neće moći od naredne kalendarske godine", ističe Ministarstvo unutrašnjih poslova.
Podsjeća se da je u toku kampanja Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske ,"Registruj oružje bez sankcija" sa ciljem upoznavanja građana sa ovom mogućnošću.
"Više informacija se može dobiti pozivom na broj 122 ili lično u najbližoj policijskoj stanici", zaključuje se u obavještenju MUP-a.
