Logo

MUP poslao obavještenje građanima: Imate rok do 31. decembra

Autor:

Stevan Lulić

03.11.2025

15:09

Komentari:

0
МУП послао обавјештење грађанима: Имате рок до 31. децембра
Foto: ATV

Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske (MUP) poslalo je obavještenje građanima koji posjeduju neprijavljeno oružje da ga mogu registrovati do kraja 2025. godine.

Iz MUP-a objašnjavaju da se registracija oružja do 31. decembra može uraditi bez ikakvih pravnih posljedica.

"Posjedujete pištolj, revolver, lovačko ili sportsko oružje, a nemate dozvolu? Podsjećamo građane da do 31. decembra 2025. godine mogu da registruju oružje, legalno, bez sankcija i bez dokaza o porijeklu, što neće moći od naredne kalendarske godine", ističe Ministarstvo unutrašnjih poslova.

Жељка Цвијановић

Republika Srpska

Cvijanović: Krajnje vrijeme da se okonča era stranog intervencionizma

Podsjeća se da je u toku kampanja Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske ,"Registruj oružje bez sankcija" sa ciljem upoznavanja građana sa ovom mogućnošću.

"Više informacija se može dobiti pozivom na broj 122 ili lično u najbližoj policijskoj stanici", zaključuje se u obavještenju MUP-a.

Podijeli:

Tagovi:

MUP Republike Srpske

Oružje

naoružanje

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Nesanica telefon krevet

Zdravlje

Jedna namirnica sabotira kvalitetan san ako je jedete popodne

3 d

0
УКЦ: Труднице ће ипак морати да плаћају пренатално тестирање

Društvo

UKC: Trudnice će ipak morati da plaćaju prenatalno testiranje

3 d

0
Овај састојак сви имате у кући, вјерује се да продужава живот

Savjeti

Ovaj sastojak svi imate u kući, vjeruje se da produžava život

3 d

0
ТикТок више није у кинеским рукама!

Ekonomija

TikTok više nije u kineskim rukama!

3 d

0

Više iz rubrike

УКЦ: Труднице ће ипак морати да плаћају пренатално тестирање

Društvo

UKC: Trudnice će ipak morati da plaćaju prenatalno testiranje

3 d

0
Састанак Ђокића са представницима Електропривреде Српске, РиТЕ Угљевик и Гас Реса

Društvo

Sastanak Đokića sa predstavnicima Elektroprivrede Srpske, RiTE Ugljevik i Gas Resa

3 d

4
Какво нас вријеме очекује сутра?

Društvo

Kakvo nas vrijeme očekuje sutra?

3 d

0
У Бањалуци састанак руководства Електропривреде Српске и РиТЕ Угљевик

Društvo

U Banjaluci sastanak rukovodstva Elektroprivrede Srpske i RiTE Ugljevik

4 d

3
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

13

27

Sijartu i Boliju dodijeljeni počasni doktorati

13

26

Jak zemljotres pogodio Kaliforniju

13

22

Nisu samo gadne – bubašvabe u domovima potajno truju vazduh endotoksinima

13

17

Britanka osuđena na smrt u Indoneziji se vraća kući

13

16

Dodik: Iduće godine povećanje studentskih stipendija za 50 odsto

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner