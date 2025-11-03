TikTok više nije u kineskim rukama!

Kina je zvanično odobrila plan prenosa vlasništva popularne aplikacije TikTok, potvrdio je američki ministar finansija Skot Besent. Odluka dolazi nakon višemjesečnih pregovora i označava veliki korak ka rješavanju napetosti između dvije zemlje u vezi sa digitalnom bezbjednošću i vlasništvom nad aplikacijom.

Besent je izjavio da očekuje da će proces prenosa vlasništva teći u narednim nedjeljama i mjesecima, te da bi konačno rješenje moglo biti postignuto uskoro. Ova odluka dolazi nakon sastanka američkog predsjednika Donalda Trampa sa kineskim liderom Si Đinpingom, održanog u Kuala Lumpuru.

TikTok pod pritiskom zakona

TikTok, koji je u vlasništvu kineske kompanije ByteDance, već više od 18 mjeseci nalazi se pod strogim američkim nadzorom. Kongres je 2024. godine donio zakon koji nalaže kineskim vlasnicima da prodaju aplikaciju do januara 2025., u pokušaju da se riješe pitanja nacionalne bezbjednosti.

Aplikaciju svakodnevno koristi više od 170 miliona Amerikanaca, što je čini centralnim pitanjem u političkoj debati o kineskom uticaju u američkom digitalnom prostoru. Odluka o prodaji ima direktan uticaj na budućnost platforme i njenu sposobnost da posluje u SAD.

Trampova izvršna uredba i nacionalna bezbjednost

Predsjednik Donald Tramp je 25. septembra potpisao izvršnu uredbu kojom je omogućio prodaju TikToka američkim i globalnim investitorima. Uredba potvrđuje da plan prenosa vlasništva zadovoljava zahteve nacionalne bezbjednosti, dok istovremeno daje 120 dana za završetak procesa.

Pored toga, Tramp je odložio sprovođenje zakona do 20. januara, omogućavajući više vremena za finalizaciju pregovora i postizanje sporazuma između američkih i kineskih strana. Ova uredba jasno stavlja naglasak na američku kontrolu nad platformom.

Struktura novog vlasništva TikToka

Prema sporazumu, ByteDance će zadržati manje od 20% udela u TikToku i pravo da imenuje jednog člana od sedam u novom upravnom odboru. Preostalih šest mjesta pripadaće američkim investitorima, čime će SAD imati većinski kontrolni udio.

Ova struktura osigurava da ključne odluke i strateški pravac aplikacije ostaju pod američkom kontrolom, dok ByteDance i dalje ima manji, ali simboličan udio u upravljanju platformom.

(Kurir)