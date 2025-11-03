UKC: Trudnice će ipak morati da plaćaju prenatalno testiranje

Trudnice koje su planirale da rade prenatalne testove na UKC Republike Srspke od sada će ovu uslugu morati da plate 1.100KM, rečeno je iz ove zdravstvene ustanove.

Trudnice nakon toga mogu naknadno da traže refundaciju troškova od strane Fonda zdravstvenog osiguranja Srpske u punom iznosu.

Iz UKC-a navode da je ova mjera privremena, jer je program neinvazivnog prenatalnog testiranja koji je do sada finansirao Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske (FZO RS) obustavljen rješenjem Konkurencijskog savjeta BiH od 27. avgusta ove godine.

"Ovo znači da bolnice u Republici Srpskoj uz uzorke koje dostavljaju prema Univerzitetskom kliničkom centaru Republike Srpske treba da dostave i odgovarajući dokaz o uplati. Takođe, bolnice u Republici Srpskoj treba da upoznaju korisnike usluge da imaju pravo na refundaciju troškova kod Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske", kazali su sa UKC RS.

Dodaju da se radi o privremenom rješenju, dok se ne održi sjednica Konkurencijskog savjeta BiH koja se očekuje krajem mjeseca novembra i na kojoj očekuju da bude donesena odluka o omogućavanju potpisivanja novog ugovora između UKC i Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske, na osnovu kojeg bi nastavili testiranje po ranijem načinu, besplatno za pacijente.

Iz Fonda zdravstvenog osiguranja (FZO) Republike Srpske, kazali su ranije da će ovo dovesti do određenih problema, prije svega u smislu toga da sve trudnice nemaju iste finansijske mogućnosti za prenatalni test.

Iz FZO RS tvrde da su u ovom slučaju morali da postupe prema rješenju Konkurencijskog savjeta BiH koji je, kako kažu, ocijenio da se dosadašnjim načinom ostvarivanja prava na NIPT narušava tržišna konkurencija, te od njih tražio da izmijene Program neinvazivnog prenatalnog testiranja iz krvi trudnica za 2025. godinu.

"Naime, ne ulazeći u motive odluke Konkurencijskog savjeta BiH po ovom pitanju, trudnice će sada izmjenom programa morati da podnose zahtjev za refundaciju troškova za ovu zdravstvenu uslugu po cijeni definisanoj našim Cjenovnikom. Dakle, trudnice će sada prvo same plaćati ove testove, a potom će se obraćati Fondu sa zahtjevom za refundaciju troškova. To znači da ovo pravo neće jednako biti dostupno svima, jer će zavisiti od finansijskih mogućnosti trudnica, što sada nije bio slučaj", upozoravaju iz FZO RS.