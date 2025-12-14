Logo
Željeznice Srpske uvele novi red vožnje: Evo kada počinje da se primjenjuje

Izvor:

ATV

14.12.2025

09:21

Komentari:

0
Жељезнице Српске увеле нови ред вожње: Ево када почиње да се примјењује
Foto: ATV

Novi red vožnje "Željeznica Republike Srpske" stupa na snagu od ponoći i važiće do 12. decembra naredne godine.

Putnici “Željeznica Republike Srpske” u unutrašnjem saobraćaju biće prevoženi na relacijama Doboj-Banjaluka-Doboj, Banjaluka-Novi Grad/Dobrljin-Banjaluka, te Doboj-Petrovo Novo-Doboj.

Жељезнице, воз

Republika Srpska

U planu tematska sjednica Vlade o Željeznicama Srpske

''Sve informacije o polascima i dolascima vozova putnici mogu dobiti u službenim mjestima 'Željeznica Republike Srpske', na internet stranici www.zrs-rs.com ili putem telefonskih brojeva u željezničkim stanicama'', navedeno je u saopštenju “Željeznica”.

