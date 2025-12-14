Željeznice Srpske uvele novi red vožnje: Evo kada počinje da se primjenjuje

Izvor:
ATV
14.12.2025
09:21
Komentari:0
Novi red vožnje "Željeznica Republike Srpske" stupa na snagu od ponoći i važiće do 12. decembra naredne godine.
Putnici “Željeznica Republike Srpske” u unutrašnjem saobraćaju biće prevoženi na relacijama Doboj-Banjaluka-Doboj, Banjaluka-Novi Grad/Dobrljin-Banjaluka, te Doboj-Petrovo Novo-Doboj.
Republika Srpska
U planu tematska sjednica Vlade o Željeznicama Srpske
''Sve informacije o polascima i dolascima vozova putnici mogu dobiti u službenim mjestima 'Željeznica Republike Srpske', na internet stranici www.zrs-rs.com ili putem telefonskih brojeva u željezničkim stanicama'', navedeno je u saopštenju “Željeznica”.
Svijet
2 mj0
Svijet
2 mj0
Društvo
2 mj0
Društvo
2 mj0
Najnovije
Najčitanije
11
20
11
12
11
07
10
58
10
46
Trenutno na programu