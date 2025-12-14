I danas tmurno i veoma hladno vrijeme

Danas će na sjeveru i istoku biti hladno i tmurno vrijeme, dok se sunčanije očekuje na planinama i u južnim krajevima, saopšteno je iz RHMZ.

U Republici Srpskoj i FBiH tokom dana djelimično razvedravanje uz sunčane periode, dok će se u pojedinim mjestima magla zadržati tokom cijelog dana.

Najviša dnevna temperatura vazduha od dva do 10, na jugu do 15 stepeni Celzijusovih.

Društvo U Srpskoj jutros bolja vidljivost nego prethodnih dana

Duvaće slab i promjenljiv vjetar.

U Republici Srpskoj i FBiH jutros po kotlinama i uz riječne tokove preovladava magla, a u ostalim krajevima je sunčano, podaci su Federalnog hidrometeorološkog zavoda.