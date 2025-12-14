Logo
Large banner

I danas tmurno i veoma hladno vrijeme

Izvor:

ATV

14.12.2025

08:57

Komentari:

0
И данас тмурно и веома хладно вријеме

Danas će na sjeveru i istoku biti hladno i tmurno vrijeme, dok se sunčanije očekuje na planinama i u južnim krajevima, saopšteno je iz RHMZ.

U Republici Srpskoj i FBiH tokom dana djelimično razvedravanje uz sunčane periode, dok će se u pojedinim mjestima magla zadržati tokom cijelog dana.

Najviša dnevna temperatura vazduha od dva do 10, na jugu do 15 stepeni Celzijusovih.

63f714b5d2b1c oblacno

Društvo

U Srpskoj jutros bolja vidljivost nego prethodnih dana

Duvaće slab i promjenljiv vjetar.

U Republici Srpskoj i FBiH jutros po kotlinama i uz riječne tokove preovladava magla, a u ostalim krajevima je sunčano, podaci su Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Podijeli:

Tagovi:

Vremenska prognoza

oblačno vrijeme

hladno vrijeme

RHMZ

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

У Српској јутрос боља видљивост него претходних дана

Društvo

U Srpskoj jutros bolja vidljivost nego prethodnih dana

3 h

0
Сарајево смог магла

Društvo

Evo kakvo nas vrijeme očekuje danas

1 d

0
Ево какво нас вријеме очекује сутра

Društvo

Evo kakvo nas vrijeme očekuje sutra

1 d

0
Када је право вријеме да посадите божићну пшеницу: Један дан има посебну симболику

Savjeti

Kada je pravo vrijeme da posadite božićnu pšenicu: Jedan dan ima posebnu simboliku

2 d

0

Više iz rubrike

У Српској јутрос боља видљивост него претходних дана

Društvo

U Srpskoj jutros bolja vidljivost nego prethodnih dana

3 h

0
Очекује се и до 15 степени: Прољеће усред децембра

Društvo

Očekuje se i do 15 stepeni: Proljeće usred decembra

15 h

0
Прва пресуда у БиХ због дискриминације

Društvo

Prva presuda u BiH zbog diskriminacije

16 h

0
Сарајево смог магла

Društvo

Gradovi Srpske pod smogom - udišemo vazduh opasan po zdravlje

16 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

11

20

Muškarac izgorio u požaru: Policija ga pronašla u prizemlju kuće

11

12

Temperature u ovom gradu Grčke dosežu do -28°C, a zovu ga ''grčki Sibir''

11

07

Nekadašnja članica grupe ''Models'' prodaje fotografije na sajtu za odrasle

10

58

Vidić za američke medije o srpskom fudbalu: ''Imamo probleme u samom DNK naše igre''

10

46

Pucnjava na sidnejskoj plaži Bondi! Ima mrtvih, najmanje 13 ranjenih, uhapšene dvije osobe

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner