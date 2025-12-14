I danas tmurno i veoma hladno vrijeme

Izvor:
ATV
14.12.2025
08:57
Danas će na sjeveru i istoku biti hladno i tmurno vrijeme, dok se sunčanije očekuje na planinama i u južnim krajevima, saopšteno je iz RHMZ.
U Republici Srpskoj i FBiH tokom dana djelimično razvedravanje uz sunčane periode, dok će se u pojedinim mjestima magla zadržati tokom cijelog dana.
Najviša dnevna temperatura vazduha od dva do 10, na jugu do 15 stepeni Celzijusovih.
U Srpskoj jutros bolja vidljivost nego prethodnih dana
Duvaće slab i promjenljiv vjetar.
U Republici Srpskoj i FBiH jutros po kotlinama i uz riječne tokove preovladava magla, a u ostalim krajevima je sunčano, podaci su Federalnog hidrometeorološkog zavoda.
