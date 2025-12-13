Logo
Evo kakvo nas vrijeme očekuje danas

Izvor:

ATV

13.12.2025

08:38

Komentari:

0
Сарајево смог магла
Foto: Anadoly Agency

U Republici Srpskoj i FBiH danas će biti hladno i maglovito vrijeme, a sunčani intervali uglavnom se očekuju u brdsko-planinskim predjelima na jugozapadu i istoku.

Ponegdje se magla može i duže zadržati uz hladnije vrijeme. U Hercegovini će biti sunčano i najtoplije, uveče prolazna oblačnost, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Najviša dnevna temperatura vazduha od dva do devet, na jugu do 15 stepeni Celzijusovih.

Duvaće slab i promjenljiv vjetar. Na jugu tokom jutra umjerena, na udare i pojačana bura, a u nastavku dana vjetar će biti u slabljenju.

облачно-временска прогноза

Društvo

Nakon maglovitog i hladnog jutra, očekuje nas topliji dan

U Republici Srpskoj i FBiH jutros po kotlinama i uz riječne tokove ima magle, a u ostalim predjelima preovladava sunčano vrijeme, podaci su Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Temperatura vazduha u 7.00 časova: Sokolac, Han Pijesak, Čemerno, Bileća i Livno minus dva stepena, Banjaluka, Srbac, Jajce, Prijedor, Sarajevo i Srebrenica nula, Mrkonjić Grad, Novi Grad, Ribnik, Bugojno i Sanski Most jedan, Doboj i Tuzla dva, Foča, Gradačac i Zenica tri, Bijeljina i Višegrad pet, Trebinje sedam, Mostar osam stepeni Celzijusovih.

