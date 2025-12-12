U sedam gradova BiH vazduh nezdrav

U Tuzli, Banjaluci, Kalesiji, Doboju, Lukavcu, Maglaju i Brodu vazduh je jutros nezdrav i građanima se preporučuje da izbjegavaju boravak napolju zbog mogućih negativnih posljedica po respiratorne organe, objavljeno je na internet stranici "Zrak.eko-akcija".

Mjerenje u 8.00 časova pokazalo je da je indeks kvaliteta vazduha u Tuzli 196, Banjaluci 194, Kalesiji 166, Doboju 165, Lukavcu 157, Maglaju 153, a Brodu 152.

Plućni i srčani bolesnici, te trudnice, djeca i stariji trebaju smanjiti bilo kakve aktivnosti tokom boravka napolju, a i ostalo stanovništvo trebalo bi izbjegavati produžena ili veća naprezanja tokom boravka napolju.

U Sarajevu, Živinicama, Prijedoru i Travniku vazduh je nezdrav za osjetljive grupe stanovništva.

Indeks kvaliteta vazduha u Sarajevu je 136, Živinicama 124, Prijedoru 114, a Travniku 111.

Vazduh je umjereno zagađen u Visokom, Livnu, Vogošći, Kaknju, Zenici, Gacku, Ilijašu, Hadžićima i Bihaću.

Vrijednost indeksa kvaliteta vazduha od nula do 50 je dobar, od 51 do 100 umjereno zagađen, od 101 do 150 nezdrav za osjetljive grupe stanovništva, od 151 do 200 nezdrav, od 201 do 300 vrlo nezdrav i više od 300 je opasan po zdravlje.