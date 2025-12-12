Logo
Large banner

Srpska bogatija za 15 beba

Izvor:

ATV

12.12.2025

07:45

Komentari:

0
Беба дијете
Foto: Ivone De Melo/Pexels

U porodilištima u Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođeno je 15 beba, osam dječaka i sedam djevojčica, potvrđeno je Srni u porodilištima.

Najviše beba rođeno je u porodilištu u Banjaluci, šest, u Prijedoru tri, Doboju dvije, te u Foči, Nevesinju, Gradišci i Istočnom Sarajevu po jedna.

облачно-временска прогноза

Društvo

Nakon maglovitog i hladnog jutra, očekuje nas topliji dan

U Banjaluci su rođena dva dječaka i četiri djevojčice, Prijedoru djevojčica i dva dječaka, Doboju dječak i djevojčica, Gradišci djevojčica, Foči, Nevesinju i Istočnom Sarajevu po dječak.

U porodilištima u Trebinju, Bijeljini i Zvorniku nije bilo poroda.

Podijeli:

Tag:

bebe

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Након магловитог и хладног јутра, очекује нас топлији дан

Društvo

Nakon maglovitog i hladnog jutra, očekuje nas topliji dan

4 h

0
Магла смањује видљивост, могућа поледица

Društvo

Magla smanjuje vidljivost, moguća poledica

4 h

0
Када је право вријеме да посадите божићну пшеницу: Један дан има посебну симболику

Savjeti

Kada je pravo vrijeme da posadite božićnu pšenicu: Jedan dan ima posebnu simboliku

4 h

0
Стравична несрећа код Руме: Ауто потпуно смрскано, има повријеђених

Hronika

Stravična nesreća kod Rume: Auto potpuno smrskano, ima povrijeđenih

4 h

0

Više iz rubrike

Након магловитог и хладног јутра, очекује нас топлији дан

Društvo

Nakon maglovitog i hladnog jutra, očekuje nas topliji dan

4 h

0
Магла смањује видљивост, могућа поледица

Društvo

Magla smanjuje vidljivost, moguća poledica

4 h

0
Обиљежавамо дан Светих мученика Парамона и Филумена

Društvo

Obilježavamo dan Svetih mučenika Paramona i Filumena

5 h

0
Некима у Српској не смета Орић: Аца Лукас заказао наступ на овом мјесту!

Društvo

Nekima u Srpskoj ne smeta Orić: Aca Lukas zakazao nastup na ovom mjestu!

13 h

15
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

12

09

Dok cijene kafe divljaju, espreso se ovdje može popiti za marku

12

06

Oglasio se direktor ''Evrovizije'' nakon odluke pet zemalja da napuste takmičenje

12

06

Bez podrške Prijedlogu zakona o državnoj imovini

11

59

Ove registarske tablice koštaju kao stan

11

56

Gužve na dva granična prelaza

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner