Srpska bogatija za 15 beba

U porodilištima u Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođeno je 15 beba, osam dječaka i sedam djevojčica, potvrđeno je Srni u porodilištima.

Najviše beba rođeno je u porodilištu u Banjaluci, šest, u Prijedoru tri, Doboju dvije, te u Foči, Nevesinju, Gradišci i Istočnom Sarajevu po jedna.

U Banjaluci su rođena dva dječaka i četiri djevojčice, Prijedoru djevojčica i dva dječaka, Doboju dječak i djevojčica, Gradišci djevojčica, Foči, Nevesinju i Istočnom Sarajevu po dječak.

U porodilištima u Trebinju, Bijeljini i Zvorniku nije bilo poroda.