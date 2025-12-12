Srpska bogatija za 15 beba

Izvor:
ATV
12.12.2025
07:45
U porodilištima u Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođeno je 15 beba, osam dječaka i sedam djevojčica, potvrđeno je Srni u porodilištima.
Najviše beba rođeno je u porodilištu u Banjaluci, šest, u Prijedoru tri, Doboju dvije, te u Foči, Nevesinju, Gradišci i Istočnom Sarajevu po jedna.
U Banjaluci su rođena dva dječaka i četiri djevojčice, Prijedoru djevojčica i dva dječaka, Doboju dječak i djevojčica, Gradišci djevojčica, Foči, Nevesinju i Istočnom Sarajevu po dječak.
U porodilištima u Trebinju, Bijeljini i Zvorniku nije bilo poroda.
