Obilježavamo dan Svetih mučenika Paramona i Filumena

U Vitiniji Azijskoj knez Akvilin užasno gonio hrišćane. Jednom je uhvatio 370 hrišćana i poveo ih sobom vezane na neko mesto, gdje se nalazio hram boga Posejdona. Tu ih je opaki knez primoravao da se poklone i prinesu žrtvu. Iako je knez prijetio smrću, niko ga nije poslušao.
U tom času prolazio je putem pokraj hrama muškarac po imenu Paramon.
On zastade kod gomile vezanih ljudi i kad je saznao o čemu se radi, uzviknu:
"O koliko nevinih pravednika hoće skverni knez da zakolje zato što se ne klanjaju mrtvim i nemim idolima njegovim!"
I produži Paramon put svoj. Tada je ljuti knez poslao svoje sluge da ubiju Paramona. Sluge stigoše Paramona, uhvatiše ga, pa mu najprije jezik probodoše trnom, potom ga obnažiše, i tako mu cijelo telo izbodoše.
Potom je ubijeno i onih 370 mučenika. Svi su stradali 250. godine.
Vjeruje se da ovo treba izgovoriti za spasenje duše:
Mučenici Tvoji Gospode, u stradanju svome su primili nepropadljivi vijenac, od Tebe Boga našega, jer imajući pomoć Tvoju mučitelje pobjediše, a razoriše i nemoćnu drskost demona: Njihovim molitvama spasi duše naše, piše Kurir.
