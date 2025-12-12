Logo
Obilježavamo dan Svetih mučenika Paramona i Filumena

Kurir

12.12.2025

07:00

Обиљежавамо дан Светих мученика Парамона и Филумена
Foto: ATV

U Vitiniji Azijskoj knez Akvilin užasno gonio hrišćane. Jednom je uhvatio 370 hrišćana i poveo ih sobom vezane na neko mesto, gdje se nalazio hram boga Posejdona. Tu ih je opaki knez primoravao da se poklone i prinesu žrtvu. Iako je knez prijetio smrću, niko ga nije poslušao.

U tom času prolazio je putem pokraj hrama muškarac po imenu Paramon.

On zastade kod gomile vezanih ljudi i kad je saznao o čemu se radi, uzviknu:

"O koliko nevinih pravednika hoće skverni knez da zakolje zato što se ne klanjaju mrtvim i nemim idolima njegovim!"

I produži Paramon put svoj. Tada je ljuti knez poslao svoje sluge da ubiju Paramona. Sluge stigoše Paramona, uhvatiše ga, pa mu najprije jezik probodoše trnom, potom ga obnažiše, i tako mu cijelo telo izbodoše.

Potom je ubijeno i onih 370 mučenika. Svi su stradali 250. godine.

Vjeruje se da ovo treba izgovoriti za spasenje duše:

Mučenici Tvoji Gospode, u stradanju svome su primili nepropadljivi vijenac, od Tebe Boga našega, jer imajući pomoć Tvoju mučitelje pobjediše, a razoriše i nemoćnu drskost demona: Njihovim molitvama spasi duše naše, piše Kurir.

SPC

