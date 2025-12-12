Jeftin kućni trik briše kamenac bez ribanja

Izvor:
Informer
12.12.2025
07:00
Jednostavan, jeftin i prirodan trik koji kamenac sa VC šolje skida očas posla.
Umorni ste od ribanja VC šolje? Jeftino rješenje već imate u kuhinji. Umjesto jakih hemikalija, mnogi koriste običan limuntus košta sitno, a uklanja kamenac bez ikakvog napora.
Dovoljno je da 1-2 kašike limunske kiseline pospete po unutrašnjosti šolje, posebno po dijelovima gdje se nakuplja kamenac. Ostavite preko noći, a ujutru samo pređite četkom i pustite vodu. Mrlje, naslage i neprijatni mirisi nestaju, a keramika ostaje bijela i čista.
Zahvaljujući svom blagom, ali efikasnom dejstvu, limuntus skida kamenac, žutilo i prljavštinu bez oštećenja.
