Jeftin kućni trik briše kamenac bez ribanja

Izvor:

Informer

12.12.2025

07:00

Јефтин кућни трик брише каменац без рибања

Jednostavan, jeftin i prirodan trik koji kamenac sa VC šolje skida očas posla.

Umorni ste od ribanja VC šolje? Jeftino rješenje već imate u kuhinji. Umjesto jakih hemikalija, mnogi koriste običan limuntus košta sitno, a uklanja kamenac bez ikakvog napora.

Dovoljno je da 1-2 kašike limunske kiseline pospete po unutrašnjosti šolje, posebno po dijelovima gdje se nakuplja kamenac. Ostavite preko noći, a ujutru samo pređite četkom i pustite vodu. Mrlje, naslage i neprijatni mirisi nestaju, a keramika ostaje bijela i čista.

Zahvaljujući svom blagom, ali efikasnom dejstvu, limuntus skida kamenac, žutilo i prljavštinu bez oštećenja.

(informer)

čišćenje

Savjeti

Trikovi

