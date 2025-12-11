Logo
Priprema je pola posla: Šta je sve potrebno za dobar svinjokolj

11.12.2025

18:52

Припрема је пола посла: Шта је све потребно за добар свињокољ

Sa padom temperature smanjuje se broj poslova u polju, ali se stvaraju temperaturni uslovi za događaj koji je mnogima omiljen u toku godine, a to je svinjokolj. Samo pažljivom pripremom možete biti potpuno sigurni da će sve proći u najboljem redu i da će meso biti najboljeg kvaliteta.

Dobrom i pravovremenom pripremom za svinjokolj olakšavate sebi posao, i utičete na bolji kvalitet i ispravnost mesa. Veoma je bitna temeljnost i pedantnost jer to najpre radite za sebe i svoju porodicu.

Priprema opreme i alata za svinjokolj

Nešto prije svinjokolja, preporučuje se dezinfekcija i pranje sudova, u kojima će stajati meso i mast. Takođe, iako velika većina svoje kazane čuva čiste, treba ga isprati od prašine. Ukoliko pozajmljujete kazan preporuka je da se detaljno opere.

Za grijanje vode u kazanu najbolja su suva drva, pa treba izdvojiti određenu količinu. Iako priprema drva djeluje nevažno, dobra priprema omogućuje da veliki broj poslova završite brzo i bez muke.

Takođe, svaki alat koji dolazi u dodir sa mesom treba dezinfikovati. Odvojiti:

  • noževe;
  • makaze;
  • testere;
  • zvona;
  • kuke za meso;
  • brenere;
  • i ostali alat koji je potreban.

Naravno svaki majstor ima svoj način rada i alat koji koristi. Noževe naoštriti na vrijeme i odvojiti. Pronaći sita, pamučne krpe i sve što je potrebno za ceđenje masti. Kuke za kačenje mesa u sušnici, pronaći, kupiti, pozajmiti ili napraviti i prokuvati nešto prije kačenja mesa. Takođe pronaći mašinu za mljevenje mesa, i kupiti sve potrebne začine, kese i crijeva za pravljenje kobasica.

Pripreme prostorija za obradu mesa i sušnica

Prostorija gdje će meso stajati i gde će da se obrađuje, mora biti čisto. Sto gdje se meso hladi, treba popariti i očistiti. Čiste prostorije i sudovi garantuju da će meso biti bakteriološki ispravno.

NAPOMENA: Preporučuje se da meso, iako je domaća proizvodnja u pitanju, treba odneti na analizu. Jedino na taj način može da se utvrdi da je meso ispravno za jelo.

U svakom kraju meso se suši drugačije. Ukoliko to radite dimom u sušnici, treba joj posvetiti određenu pažnju. Prvo, treba provjeriti da nema nikakvih rupa sa svih strana, na taj način sprečava se i ulazak štetočina. Danas postoje razne vrste sušnica, od onih koje su napravljene od cigala, do onih koje su napravljene od lima.

Ukoliko je u pitanju zidana pušnica koja se ne koristi toliko često, zidove možete dezinfikovati krečom. Ako je pod zemljani možete posuti peskom. Betonski podovi su dobri, ali često dolazi do pucanja usljed velike toplote.

Prije samog svinjokolja, potrebno je isplanirati koliko mesa u kom obliku ostavljate, koliko i gde sušite. Bilo da poslove obavljate sami ili to neko obavlja za vas, treba znati koliko čega vam je potrebno, kao i koje komade i koju količinu ostavljate u hladnjak, a koje dijelove ostavljate za sušenje.

(Agromedia)

svinjokolj

Savjeti

