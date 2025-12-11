Zbog optužbi Nikšića reagovao MUP: "Zašto nije prijavio ono što je čuo?"

''Usudio bih se i pretpostaviti da se radi ili o potpunoj dezinformaciji ili staroj informaciji koju je netko širio'', kaže Marić.

Izjavu premijera Nikšića, obzirom na način i okolnosti pod kakvima je iznesena u prvom redu smatram neprofesionalnom, a zbog teških i gnusnih optužbi za koje, nažalost, tokom emisije nisam čuo da su ikako pojašnjene smatram i ozbiljnim udarcem na MUP HNŽ i sve čestite ljude koji u njemu rade bilo da su te optužbe izrečene namjerno ili nenamjerno'', izjavio je za Bljesak.info Marijo Marić, ministar unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanske županije.

Kaže kako u MUP-u godinama ulažu teški napor kako bi zadobili i očuvali povjerenje građana uključujući okršaj s teškim kriminalom.

Nema konkursa za inspektore

''Pri tome mislim i na onaj koji bi se pojavio u našim redovima i ovakva izjava koja nije potkrijepljena nikakvim konkretnim pojašnjenjem nanijela nam je reputacionu štetu čije posljedice tek trebamo sagledati i ne znamo koliko ćemo energije utrošiti na popravljanje. Lično smatram da bi premijer trebao odgovoriti kada je dobio navodne informacije, od koga ih je dobio te kako je postupio po tom pitanju. Ako je iste prijavio - kome i u kojoj fazi se nalazi predmet, a ako nije, onda da kaže zašto nije. Međutim, osobno to ne mogu i neću učiniti nego ću kao legalist prepustiti nadležnom tužilaštvu koje ex officio mora formirati predmet i provesti nepristranu i temeljitu istragu u odnosu na svaku osobu koja je nešto učinila ili propustila učiniti'', rekao je za Bljesak.info Marić.

Kaže kako Krivični zakon Federacije BiH inkriminira osobe koje znaju za krivično d‌jelo ili počinioca, a to ne prijave.

''Pogotovo bi bilo zabrinjavajuće ako to ne učini službena ili odgovorna osoba u Federaciji i to u ovom vremenu kada su nam javni istupi puni govora o borbi protiv korupcije. Mi smo, nastojeći osnažiti Upravu policije, u protekle tri godine pokrenuli procedure za prijem preko 500 policijskih službenika i trenutno provodimo konkurs za prijem 200 policajaca u početnom činu 'policajac', ne i za čin 'mlađi inspektor' što je u izjavi spominjano pa bih se usudio i pretpostaviti da se radi ili o potpunoj dezinformaciji ili staroj informaciji koju je neko širio'', kaže Marić.

Predmet u tužilaštvu

U međuvremenu, iz Županijskog tužilaštva u Mostaru je saopšteno kako je formiran predmet temeljem medijskih navoda o navodnim koruptivnim radnjama u Upravi policije MUP-a HNŽ-a tijekom prijema novih uposlenika. Rečeno je kako će se od FUP-a ili SIPA-e zatražiti žurno postupanje.

Predsjednik Vlade Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić rekao je u gostovanju na TV SA kako je zaprimio prijavu da se u Hercegovačko-neretvanskoj županiji traži novac za zapošljavanje u policiji, navodeći kako se za radno mjesto policajca traži 10.000 konvertibilnih maraka, a za mjesto mlađeg inspektora 20.000 maraka.

''Dobio sam prijavu kako ljudi u HNŽ-u, u županijskoj upravi policije traže 10.000 maraka za zapošljavanje policajca i 20.000 maraka za mlađeg inspektora. Jedan čovjek nije imao, drugi je imao i rekao, hoćete li ovo provjeriti. Građani BiH zaslužuju da se institucije bore protiv korupcije i kriminala svim raspoloživim sredstvima'', rekao je Nikšić.

Predsjednica Vlade HNŽ-a, Marija Buhač, reagirala je rekavši kako ''od javnog dužnosnika, osobito onoga na visoko-odgovornoj funkciji, u ovomu slučaju čelnoga čovjeka entitetske izvršne vlasti, nije očekivala ponašanje po principu ''rekla-kazala'', osobito ne populističko i neosnovano uznemiravanje javnosti na račun bilo koje razine vlasti''.