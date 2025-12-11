Logo
Large banner

BiH dobila 508 novih državljana

Izvor:

ATV

11.12.2025

15:41

Komentari:

0
Pasoši BiH
Foto: ATV

Tokom 2024. godine 508 osoba koje nisu rođene i koje nemaju porijeklo iz BiH je dobilo državljanstvo, potvrđeno je za ATV u Ministarstvu civilnih poslova u Savjetu ministara. U istom periodu 1.634 osobe su se odrekle državljanstva BiH.

Kada je u pitanju način sticanja državljanstva, najveći broj prijema ostvaren je na osnovu međunarodnih ugovora o dvojnom državljanstvu.

"445 osoba primljeno je temeljem sporazuma BiH sa Hrvatskom, Srbijom i Švedskom, što omogućava sticanje državljanstva BiH bez obaveze odricanja od ranijeg državljanstva. 13 osoba steklo je državljanstvo po članu 13. Zakona o državljanstvu BiH, koji se odnosi na osobe od posebne koristi za državu. 50 osoba primljeno je putem garancije. Garancija je dokument koji potvrđuje da strani državljanin ispunjava uvjete za sticanje državljanstva BiH, najčešće obavezu odricanja od ranijeg državljanstva. Izdavanje garancije otvara rok u kojem strani državljanin mora ispuniti sve zakonske uvjete, nakon čega nadležni organ donosi konačno rješenje o prijemu. Sama garancija ne daje državljanstvo, već je pravni preduslov za njegovo sticanje", saopšteno je iz Ministarstva.

Najveći broj stranaca koji su stekli državljanstvo BiH dolazi iz Srbije i Hrvatske, što je u skladu s postojećim bilateralnim ugovorima o dvojnom državljanstvu. Mali broj prijema dolazi i iz drugih država, ali oni ne čine značajan dio ukupnog godišnjeg broja.

Trend isti posljednjih pet godina

U posljednjih pet godina broj stranaca koji stiču državljanstvo BiH je stabilan, krećući se oko 500 osoba godišnje, rečeno je za ATV. Ne bilježi se značajan rast niti pad, što pokazuje ujednačenost u primjeni Zakona i procedura za sticanje državljanstva.

Iste godine odbijeno je šest zahtjeva za prijem u državljanstvo BiH.

Trenutno je 103 postupka u toku – za ta lica su izdate garancije, ali rješenja o prijemu još nisu donesena. To znači da su postupci u fazi finalne administrativne obrade, u skladu sa zakonskim rokovima i procedurama Pravilnika o prijemu u državljanstvo lica od posebnog značaja. Najčešći razlog za odbijanje je neispunjavanje zakonske obaveze odricanja od ranijeg državljanstva, što je uvjet za prijem u državljanstvo BiH u slučajevima kada nije primjenjiv sporazum o dvojnom državljanstvu. Odbijanja mogu biti i zbog neispunjavanja drugih formalnih ili sigurnosnih uvjeta propisanih Zakonom i Pravilnikom", saopšteno je iz Ministarstva civilnih poslova za ATV.

Podijeli:

Tagovi:

državljanstvo

Bosna i Hercegovina

Ministarstvo civilnih poslova

Savjet ministara BiH

zahtjevi

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Pasoši BiH

BiH

Kako se procjenjuje ko je od "naročite koristi za BiH" da bi dobio državljanstvo?

2 d

0
Пријети ли БиХ проблем издавања докумената: ИДДЕЕА тражи паре

BiH

Prijeti li BiH problem izdavanja dokumenata: IDDEEA traži pare

6 d

0
Пол при рођену дјетета мора бити уписан у пасош, нема више ознаке ”x"

Svijet

Pol pri rođenu djeteta mora biti upisan u pasoš, nema više oznake ”x"

1 mj

0
Само три особе на свијету могу да путују без пасоша

Zanimljivosti

Samo tri osobe na svijetu mogu da putuju bez pasoša

1 mj

0

Više iz rubrike

Кошарац: Иза мантре о ЕУ путу стоји намјера смјене замјеника предсједавајуће Савјета министара

BiH

Košarac: Iza mantre o EU putu stoji namjera smjene zamjenika predsjedavajuće Savjeta ministara

4 h

0
МУП Српске: ИДДЕЕА злоупотријебила податке грађана

BiH

MUP Srpske: IDDEEA zloupotrijebila podatke građana

4 h

1
Одбор за заштиту права Срба у ФБиХ: Прекините да нам рушите крстове на гробљима

BiH

Odbor za zaštitu prava Srba u FBiH: Prekinite da nam rušite krstove na grobljima

8 h

0
Ваздух нездрав у Тузли, Бањалуци, Добоју и Лукавцу

BiH

Vazduh nezdrav u Tuzli, Banjaluci, Doboju i Lukavcu

9 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

17

47

Rusija potvrdila: To su legitimne mete za našu vojsku

17

33

Avionska nesreća u Crnoj Gori: Pilot poginuo u padu jedrilice

17

30

Sreća u nesreći: Djevojčica čudom preživjela pad sa zgrade!

17

17

Uhapšen pucač iz Obrenovca: Sam se predao policiji, iza rešetaka i poznati ekstremista

17

11

Milioni ljudi ostalo bez struje u Sao Paolu

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner