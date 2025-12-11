BiH dobila 508 novih državljana

Tokom 2024. godine 508 osoba koje nisu rođene i koje nemaju porijeklo iz BiH je dobilo državljanstvo, potvrđeno je za ATV u Ministarstvu civilnih poslova u Savjetu ministara. U istom periodu 1.634 osobe su se odrekle državljanstva BiH.

Kada je u pitanju način sticanja državljanstva, najveći broj prijema ostvaren je na osnovu međunarodnih ugovora o dvojnom državljanstvu.

"445 osoba primljeno je temeljem sporazuma BiH sa Hrvatskom, Srbijom i Švedskom, što omogućava sticanje državljanstva BiH bez obaveze odricanja od ranijeg državljanstva. 13 osoba steklo je državljanstvo po članu 13. Zakona o državljanstvu BiH, koji se odnosi na osobe od posebne koristi za državu. 50 osoba primljeno je putem garancije. Garancija je dokument koji potvrđuje da strani državljanin ispunjava uvjete za sticanje državljanstva BiH, najčešće obavezu odricanja od ranijeg državljanstva. Izdavanje garancije otvara rok u kojem strani državljanin mora ispuniti sve zakonske uvjete, nakon čega nadležni organ donosi konačno rješenje o prijemu. Sama garancija ne daje državljanstvo, već je pravni preduslov za njegovo sticanje", saopšteno je iz Ministarstva.

Najveći broj stranaca koji su stekli državljanstvo BiH dolazi iz Srbije i Hrvatske, što je u skladu s postojećim bilateralnim ugovorima o dvojnom državljanstvu. Mali broj prijema dolazi i iz drugih država, ali oni ne čine značajan dio ukupnog godišnjeg broja.

Trend isti posljednjih pet godina

U posljednjih pet godina broj stranaca koji stiču državljanstvo BiH je stabilan, krećući se oko 500 osoba godišnje, rečeno je za ATV. Ne bilježi se značajan rast niti pad, što pokazuje ujednačenost u primjeni Zakona i procedura za sticanje državljanstva.

Iste godine odbijeno je šest zahtjeva za prijem u državljanstvo BiH.

Trenutno je 103 postupka u toku – za ta lica su izdate garancije, ali rješenja o prijemu još nisu donesena. To znači da su postupci u fazi finalne administrativne obrade, u skladu sa zakonskim rokovima i procedurama Pravilnika o prijemu u državljanstvo lica od posebnog značaja. Najčešći razlog za odbijanje je neispunjavanje zakonske obaveze odricanja od ranijeg državljanstva, što je uvjet za prijem u državljanstvo BiH u slučajevima kada nije primjenjiv sporazum o dvojnom državljanstvu. Odbijanja mogu biti i zbog neispunjavanja drugih formalnih ili sigurnosnih uvjeta propisanih Zakonom i Pravilnikom", saopšteno je iz Ministarstva civilnih poslova za ATV.