Prijeti li BiH problem izdavanja dokumenata: IDDEEA traži pare

Izvor:

ATV

04.12.2025

20:41

Пријети ли БиХ проблем издавања докумената: ИДДЕЕА тражи паре

Agencija za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine (IDDEEA) traži da joj se iz budžetske rezerve hitno isplati 1,58 miliona maraka kako bi mogla da plati obaveze prema dobavljačima jer će u suprotnom doći do problema u radu.

Iz agencije navode da je problem nastao po usvajanju budžeta za ovu godinu gdje im je budžet smanjen za 4,64 miliona KM.

"S obzirom na navedeno Agencija neće moći realizovati planirane aktivnosti u skladu sa Zakonom jer neće moći izmiriti obaveze prema dobavljačima koje proizilaze iz zaključenih ugovora", navode oni u svom prijedlogu upućenom Savjetu ministara BiH.

дрон-04

Svijet

Haos na nebu: Dronovi pokušali ''presresti'' Zelenskog

Navode da će sredstva koristiti za ugovorene obaveze za registarske tablice, lične karte, vozačke dozvole i putne isprave.

Podsjećamo, budžet BiH koji je nedavno usvojen iznosi 1,5 milijardi maraka.

