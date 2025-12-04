Izvor:
ATV
04.12.2025
20:07
Komentari:0
Bošnjački kadar u zajedničkim institucijama ponovo blokira povezivanje i razvoj, poručila je srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović.
- Sarajevo nastavlja da drži BiH u ekonomskoj i infrastrukturnoj izolaciji. Sjećamo se koliko dugo su sprečavali puštanje u rad mosta Bratoljub koji nas povezuje sa Srbijom. Da ne govorim tek o zajedničkim energetskim i infrastruktnim projektima Srbije i Republike Srpske, koje godinama na svaki mogući način blokiraju - istakla je Cvijanovićeva u objavi na društvenoj mreži Iks.
Hronika
Radnica prijavila nesvakidašnju prevaru: Odigrao tikete, pa nije htio platiti
Kako ona dodaje, sada su se dosjetili da blokiraju i bolje povezivanje sa Hrvatskom i Evropskom unijom.
- Neka izađu i objasne svojim privrednicima, prevoznicima i građanima zbog čega i u čijem interesu to rade. U interesu ljudi i privrede, sasvim sigurno, ne - dodala je ona.
Bošnjački kadar u zajedničkim institucijama ponovo blokira povezivanje i razvoj. Sarajevo nastavlja da drži BiH u ekonomskoj i infrastrukturnoj izolaciji. Sjećamo se koliko dugo su sprečavali puštanje u rad mosta Bratoljub koji nas povezuje sa Srbijom. Da ne govorim tek o zajedničkim…— Željka Cvijanović (@Cvijanovic_Z) December 4, 2025
BiH
4 h1
BiH
9 h1
BiH
9 h0
BiH
9 h4
Najnovije
Najčitanije
22
39
22
36
22
25
22
17
22
17
Trenutno na programu