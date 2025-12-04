Cvijanović: Sarajevo nastavlja da drži BiH u ekonomskoj i infrastrukturnoj izolaciji

- Sarajevo nastavlja da drži BiH u ekonomskoj i infrastrukturnoj izolaciji. Sjećamo se koliko dugo su sprečavali puštanje u rad mosta Bratoljub koji nas povezuje sa Srbijom. Da ne govorim tek o zajedničkim energetskim i infrastruktnim projektima Srbije i Republike Srpske, koje godinama na svaki mogući način blokiraju - istakla je Cvijanovićeva u objavi na društvenoj mreži Iks.

Kako ona dodaje, sada su se dosjetili da blokiraju i bolje povezivanje sa Hrvatskom i Evropskom unijom.

- Neka izađu i objasne svojim privrednicima, prevoznicima i građanima zbog čega i u čijem interesu to rade. U interesu ljudi i privrede, sasvim sigurno, ne - dodala je ona.