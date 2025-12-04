Logo
Cvijanović: Sarajevo nastavlja da drži BiH u ekonomskoj i infrastrukturnoj izolaciji

Izvor:

ATV

04.12.2025

20:07

Komentari:

0
Цвијановић: Сарајево наставља да држи БиХ у економској и инфраструктурној изолацији
Foto: ZIPAPHOTO/Borislav Zdrinja

Bošnjački kadar u zajedničkim institucijama ponovo blokira povezivanje i razvoj, poručila je srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović.

- Sarajevo nastavlja da drži BiH u ekonomskoj i infrastrukturnoj izolaciji. Sjećamo se koliko dugo su sprečavali puštanje u rad mosta Bratoljub koji nas povezuje sa Srbijom. Da ne govorim tek o zajedničkim energetskim i infrastruktnim projektima Srbije i Republike Srpske, koje godinama na svaki mogući način blokiraju - istakla je Cvijanovićeva u objavi na društvenoj mreži Iks.

Hronika

Radnica prijavila nesvakidašnju prevaru: Odigrao tikete, pa nije htio platiti

Kako ona dodaje, sada su se dosjetili da blokiraju i bolje povezivanje sa Hrvatskom i Evropskom unijom.

- Neka izađu i objasne svojim privrednicima, prevoznicima i građanima zbog čega i u čijem interesu to rade. U interesu ljudi i privrede, sasvim sigurno, ne - dodala je ona.

