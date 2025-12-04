U automobilu pronađeno tijelo muškarca

Policija je pronašla večeras beživotno tijelo muškarca u automobilu marke "fiat", u blizini Studentskog grada u Zemunu, nezvanično saznaje Telegraf.

Prema prvim informacijama sa mjesta događaja, muškarac je zatečen ukočen i hladan.

Ekipe Hitne pomoći koje su izašle na teren mogle su samo da konstatuju smrt.