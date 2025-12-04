Logo
U automobilu pronađeno tijelo muškarca

Izvor:

Telegraf

04.12.2025

19:56

Komentari:

0
У аутомобилу пронађено тијело мушкарца
Foto: ATV

Policija je pronašla večeras beživotno tijelo muškarca u automobilu marke "fiat", u blizini Studentskog grada u Zemunu, nezvanično saznaje Telegraf.

Prema prvim informacijama sa mjesta događaja, muškarac je zatečen ukočen i hladan.

Игокеа-Зенит-04122025

Košarka

Legende na meču Igokee i Zenita: Hrijapa, Monja, Antić u prvom redu

Ekipe Hitne pomoći koje su izašle na teren mogle su samo da konstatuju smrt.

Tagovi:

