U automobilu pronađeno tijelo muškarca

Policija je pronašla večeras beživotno tijelo muškarca u automobilu marke "fiat", u blizini Studentskog grada u Zemunu, nezvanično saznaje Telegraf.
Prema prvim informacijama sa mjesta događaja, muškarac je zatečen ukočen i hladan.
Ekipe Hitne pomoći koje su izašle na teren mogle su samo da konstatuju smrt.
