Jednomjesečni pritvor osumnjičenom za obljubu tri djeteta u Trebinju

Osnovni sud u Trebinju odredio je jednomjesečni pritvor osobi čiji su inicijali B.D. /71/ iz Trebinja osumnjičenom za obljubu tri djeteta mlađa od 15 godina.

Iz trebinjskog Okružnog javnog tužilaštva saopšteno je da je Sud uvažio prijedlog tog tužilaštva odredivši osumnjičenom pritvor, koji može trajati najduže mjesec dana, počev od 2. decembra.

U saopštenju se podsjeća da je trebinjski Osnovni sud uvažio prijedloge Tužilaštva i produžio pritvore za lica R.P. i S.V, oba iz Trebinja, osumnjičena za krivično djelo iskorištavanje djece za pornografiju, kao i za lice A.V. iz istog grada kome je zbog istog djela određen jednomjesečni pritvor.

Iz trebinjskog Okružnog javnog tužilaštva prije dva dana saopšteno je da je lice B.D. osumnjičeno za obljubu više maloljetnih lica mlađih od 15 godina, i to od 2024. do 2025. godine.

Iz Tužilaštva je navedeno i da je za krivično djelo obljuba djeteta mlađeg od 15 godina propisana kazna od jedne do osam godina zatvora.