Uhapšen Zmaj od Šipova: Bježao od policije, pa ih vrijeđao i prijetio

Izvor:

Provjereno.info

04.12.2025

14:06

Ухапшен Змај од Шипова: Бјежао од полиције, па их вријеђао и пријетио

Ilija Grahovac, poznatiji kao Zmaj od Šipova, uhapšen je jutros u Šipovu, potvrđeno je za portal Provjereno iz policije.

Kako je rečeno za ovaj portal, Zmaj od Šipova je jutros oko 9.30 zaustavljen tokom redovne kontrole. On je odbio da da dokumente, a nakon čega je pobjegao sa lica mjesta.

Policijski službenici su ga sustigli kod porodične kuće, nakon čega je počeo da im prijeti i da ih vrijeđa.

Grahovac je potom uhapšen, a o svemu je obaviješten dežurni tužilac.

Protiv njega će biti podnijet prijedlog za pokretanje prekršajnog postupka.

Tagovi:

Ilija Grahovac

Zmaj od Šipova

