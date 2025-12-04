Uhapšen Zmaj od Šipova: Bježao od policije, pa ih vrijeđao i prijetio

Izvor:
Provjereno.info
04.12.2025
14:06
Komentari:0
Ilija Grahovac, poznatiji kao Zmaj od Šipova, uhapšen je jutros u Šipovu, potvrđeno je za portal Provjereno iz policije.
Kako je rečeno za ovaj portal, Zmaj od Šipova je jutros oko 9.30 zaustavljen tokom redovne kontrole. On je odbio da da dokumente, a nakon čega je pobjegao sa lica mjesta.
Policijski službenici su ga sustigli kod porodične kuće, nakon čega je počeo da im prijeti i da ih vrijeđa.
Grahovac je potom uhapšen, a o svemu je obaviješten dežurni tužilac.
Protiv njega će biti podnijet prijedlog za pokretanje prekršajnog postupka.
Društvo
2 h0
BiH
3 h1
BiH
3 h0
Hronika
3 h1
Hronika
3 h1
Hronika
3 h0
Hronika
6 h1
Hronika
6 h0
Najnovije
Najčitanije
16
42
16
34
16
27
16
25
16
23
Trenutno na programu