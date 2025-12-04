Logo
Large banner

Banjalučanin osumnjičen za pedofiliju predat Tužilaštvu

Izvor:

ATV

04.12.2025

10:06

Komentari:

1
Бањалучанин осумњичен за педофилију предат Тужилаштву
Foto: ATV

Banjalučanin čiji su inicijali M.S, osumnjičen za seksualno iskorištavanja djeteta, predat je u nadležnost Okružnog javnog tužilaštva u Bijeljini.

Banjalučanin M.S. uhapšen je juče na području Bijeljine u nastavku operativne akcije "Karika" s ciljem suzbijanja seksualnog zlostavljanja ili iskorištavanja djeteta.

Hapšenje su izvršili službenici Jednice za visokotehnološki kriminalitet Uprave kriminalističke policije MUP-a Republike Srpske.

Бањалучанин осумњичен за педофилију предат ОЈТ
Banjalučanin osumnjičen za pedofiliju predat OJT

On je uhapšen zbog sumnje da je počinio krivično djelo iskorištavanje kompjuterske mreže ili komunikacije drugim tehničkim sredstvima za izvršenje krivičnih djela seksualnog zlostavljanja ili iskorištavanja djeteta, krivično djelo iskorištavanje djece za pornografiju, i krivično djelo upoznavanje djece sa pornografijom iz Krivičnog zakonika Republike Srpske.

педофил хапшење Бијељина

Hronika

Pedofil iz Banjaluke uhapšen na djelu!

Uhapšeni je osumnjičen da je u prethodnom periodu koristeći društvene mreže i aplikacije za komunikaciju stupao u kontakt sa djecom, nakon čega je komunicirao na seksualno eksplicitan način, šaljući fotografije i video-snimke sa seksualno eksplicitnim sadržajem.

Od djeteta je tražio da se fotografiše na seksualno eksplicitan način i sačini video-snimke sa takvim sadržajem, te da mu ih pošalje.

Potom je kroz navedenu komunikaciju uporno dogovarao sastanak radi obljube ili sa njom izjednačene polne radnje, te je i uhapšen kada je juče došao na ugovoreni sastanak.

Podijeli:

Tagovi:

pedofil

pedofilija

Banjaluka

Banjalučanin

Komentari (1)
Large banner

Pročitajte više

Садистичка група "764" натјерала дјевојчицу из Србије да убије сестру?

Svijet

Sadistička grupa "764" natjerala djevojčicu iz Srbije da ubije sestru?

5 d

0
Свештеник осуђен на три године и 10 мјесеци затвора због педофилије

Region

Sveštenik osuđen na tri godine i 10 mjeseci zatvora zbog pedofilije

2 sedm

0
Свештеник из Хрватске осуђен због педофилије

Region

Sveštenik iz Hrvatske osuđen zbog pedofilije

1 sedm

0
Lisice zatvor pritvor

Region

Pedofil mamio djevojčice na društvenim mrežama i predlagao im polni odnos

2 sedm

0

Više iz rubrike

Поднесена пријава против два полицајца због сумње у пропусте када је претучена Нивес Арнаутовић

Hronika

Podnesena prijava protiv dva policajca zbog sumnje u propuste kada je pretučena Nives Arnautović

3 h

0
Тужилаштво предложило притвор за Бркића и Кукоља

Hronika

Tužilaštvo predložilo pritvor za Brkića i Kukolja

3 h

0
Нова тешка саобраћајка: Пјешак погинуо на мјесту несреће, саобраћај обустављен!

Hronika

Nova teška saobraćajka: Pješak poginuo na mjestu nesreće, saobraćaj obustavljen!

5 h

0
Отац убијеног Матеје завршио на психијатрији, па добио тумор

Hronika

Otac ubijenog Mateje završio na psihijatriji, pa dobio tumor

14 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

13

07

U Banjaluci sjednica Predsjedništva BORS-a: Prisustvuju Dodik i Minić

13

02

Govedarica za ATV: Većina nije pukla, sjednica je prekinuta i biće nastavljena

12

59

HNS o sramnoj izjavi Zukana Heleza: "Šokantan nastup da ne prođe nekažnjeno"

12

45

Pukla skupštinska većina u Gacku

12

35

Sramna izjava Heleza: Željana Zovko "poluretardirana, to su ta ustaška kopilad

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner