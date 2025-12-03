Otac ubijenog Mateje završio na psihijatriji, pa dobio tumor

Mateja Đorđević nastradao je 8. oktobra na putu Požarevac–Petrovac na Mlavi, kod mjesta Crljenac, kada ga je jedno vozilo nakon sudara sa drugim udario dok je stajao na autobuskoj stanici. Njegov otac Miroslav se nakon tragedije teško razbolio.

Mještane ovog sela, ali i čitavu javnost, dodatno je uznemirila činjenica da su učesnici nesreće pokušali da skriju tijelo Mateje Đorđevića i odvukli ga u šipražje pored puta.

"To se dogodilo osmog oktobra dok sam bio na poslu. On je krenuo na posao i imam svjedoke da je on bio na stanici, čekao je autobus. Radio je preko omladinske zadruge kao maloljetnik, falilo mu je mjesec dana do punoljetstva. Supruga mu je prije posla napravila doručak i on je krenuo na posao", kaže Miroslavi dodaje da poznaje osobe koje su usmrtile njegovog sina.

Izlazio je sa sprodenog puta punom brzinom i udario u njegovog sina, a kasnije i tvrdio da sin uopšte nije bio na stanici.

"Istraga je u toku. Dečko je uhapšen i u pritvoru je, a moj advokat će provjeriti i zašto je drugi osumnjičeni pušten. On je poginuo u 11.10, završili su uviđaj, istraga se završila posle pola sata. Ostali su otac i rođeni brat uhapšenog dječka koji je ubio mog sina, koji je vozio BMW. Čuo sam da su se priključili neki njegovi drugovi kasnije. Tražili su četvrti točak od BMW, a mi smo ga našli tek kilometar dalje od nesreće, dva dana nakon nesreće. Oni nikako nisu mogli da ga nađu.Tu gdje je vozač tražio točak, našao je tijelo pored grmlja jedne male šume", kaže otac poginulog.

On dodaje da vjeruje da su za premještanje tijela upravo oni krivi, a izdat je i nalog za utvrđivanje od strane javnog tužioca, kako bi se utvrdilo da li je tijelo zaista premještano.

"Nemoguće je od mjesta udarca da bude tijelo više od 100 metara dalje, i to baš u žbunju sakriveno. Po mom i advokatovom mišljenju, kao i javnog tužioca, smatra se da je tijelo pomjerano. Prilikom saobraćajne nesreće i bilo kog udarca tijelo ostane na automobilu ili prilikom velike brzine tijelo ode iza automobila. To mi je objašnjeno na suđenju. I dalje ne znam zašto je on na slobodi i kući je, možda je zbog godina jer ima preko 80 godina."

Objašnjava da se tvrdi da je jedna osoba bila u automobilu prilikom nesreće, pa dodaje i da je automobil bio potpuno uništen:

"Njemu je bio povrijeđen samo prst na ruci. On je krenuo ka Domu zdravlja. Poslije ga je sivi Golf preuzeo i vozio dok se nisu susreli sa Hitnom pomoći. Po nekim izvorima mi je potvrđeno da je moj sin ubijen na licu mjesta."

Nesrećni otac je nakon tragedije bio na psihijatrijskom liječenju, a onda mu je otkriven tumor.

"Najviše uspijevamo da se borimo sa ovim pomoću lijekova. Ja sam skoro mjesec dana bio na psihijatriji, jako sam teško ovo podnio. Proširio mi se neki osip na glavi i počela je koža da mi se peruta. Sumnjali su na masno tkivo, to je onda krenulo da se širi, na kraju nije opšte masno tkivo već tumor", kaže on i dodaje da pije jaku terapiju koja ga "isključi":

Neprestano mu se spava, ne smije da brzo ustaje ili vozi zbog 13 različitih lijekova koje je dobio na psihijatriji.

"Život nam je promenio iz korijena. Sve to košta, on je dečko koji je zarađivao za svoju kuću, pomagao je finansijski, sve što je zaradio je želio da uloži u kuću", kaže Đorđević.

Ovaj otac dodaje da je njegov sin bio mesar, te je znao i pomagao jednom od učesnika nesreće, pa je odlazio i klao njihove svinje.

"Dolazio je i kući sa tim djedom, mljeo mu meso za kobasice. On je radio svoj posao, a djeda mu plati. Moj kum je prisustvovao kada je otac dječaka koji mi je ubio sina rekao "da je mom sinu nešto falilo, ja bih se ubio na licu mjesta", piše Informer.