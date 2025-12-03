Logo
Large banner

Tragičan kraj potrage: Pronađeno tijelo nestalog mladića

Izvor:

Agencije

03.12.2025

22:26

Komentari:

0
Трагичан крај потраге: Пронађено тијело несталог младића

Dvadesetogodišnji mladić pronađen je u srijedu, 3. decembra, mrtav u blizini napuštenog silosa nekadašnje fabrike stočne hrane u Brčkom.

Policija Brčko distrikta BiH pod nadzorom dežurnog tužioca obavlja uviđaj na licu mjesta.

Marija Zaharova

Svijet

Zaharova: Uprkos progonu, stanovnici Ukrajine ne žele da zaborave ruski jezik

Iz Policije Brčko distrikta BiH potvrđeno je da se radi o mladiću čiji je nestanak prijavljen ranije tokom dana.

"Policiji Brčko distrikta Bosne i Hercegovine je dana 3.12.2025. godine u 14.50 sati prijavljen nestanak muškog lica rođenog 2005. godine. Policijski službenici su, postupajući po navedenoj prijavi, preduzeli radnje traganja za navedenim licem, te u blizini silosa u Brčkom pronašli beživotno tijelo muškarca i utvrdili da se radi o licu čiji je nestanak prijavljen. Trenutno se utvrđuju sve okolnosti događaja", izjavila je Dževida Hukićević, portparol Policije Brčko distrikta, prenosi BN TV.

ILU-NOVČANIK-230925

Zanimljivosti

Ovaj znak će do kraja decembra imati prazan novčanik

Za sada nije poznato da li se radi o nesreći, samoubistvu ili eventualnom krivičnom djelu.

Više informacija očekuje se nakon završetka istrage i nalaza obdukcije, koja će biti obavljena u gradskoj mrtvačnici gdje je tijelo prevezeno.

Policija nastavlja rad na utvrđivanju svih činjenica vezanih za ovaj tragični događaj.

Podijeli:

Tagovi:

tijelo

Brčko

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

У Враци пронађено изглодано људско тијело

Svijet

U Vraci pronađeno izglodano ljudsko tijelo

2 h

0
Снажан земљотрес погодио Албанију

Svijet

Snažan zemljotres pogodio Albaniju

2 h

0
Flaša vode

Svijet

Popio mineralnu vodu i završio na intenzivnoj: Šta je otkrila analiza?

2 h

0
Суд у БиХ донио пресуду: Докази из Скај апликације су незаконити

BiH

Sud u BiH donio presudu: Dokazi iz Skaj aplikacije su nezakoniti

2 h

0

Više iz rubrike

Пси однијели стотине марака: Коцкао, а није хтио да плати

Hronika

Psi odnijeli stotine maraka: Kockao, a nije htio da plati

3 h

0
Трактор се преврнуо код Дома здравља, повријеђен возач

Hronika

Traktor se prevrnuo kod Doma zdravlja, povrijeđen vozač

3 h

0
Удес на Старчевици

Hronika

Banjalučka policija o teškoj nesreći: Reagovala Hitna

4 h

0
Удес на Старчевици

Hronika

Težak udes u Banjaluci: Autom udario pješaka na prelazu

4 h

1
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

22

55

Zapalio se motor aviona sa 425 putnika

22

51

Tramp: Za tango treba dvoje

22

48

Nikola Rokvić u toku Božićnog posta pokazao kako sprema ručak

22

44

Otac ubijenog Mateje završio na psihijatriji, pa dobio tumor

22

28

Vozač iz BiH potukao se nasred auto-puta

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner