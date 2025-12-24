Poslanik iz Brčkog osuđen na 11 mjeseci zatvora

Osnovni sud u Brčkom osudio je poslanika u Skupštini Brčko distrikta Aliju Denjagića na 11 mjeseci zatvora i predsjednicu Udruženja građana ”Sjedinjene nacionalne manjine” Enidu Osmanović Stevanović na osam mjeseci zatvora zbog zloupotrebe položaja u vezi sa korištenjem dodijeljenjih grant sredstava.

Osim kazne zatvora Denjagiću je izrečena i mjera zabrane vršenja dužnosti poslanika u Skupštini Brčko distrikta BiH u trajanju od 4 godine. Obavezan je i da vrati protivpravnu imovinsku korist stečenu krivičnim djelom u iznosu od 9.063 KM.

Uz zatvorsku kaznu i Osmanović Stevanovićevoj je izrečena mjera zabrane vršenja dužnosti odgovorne osobe u udruženjima građana i fondacijama u trajanju od 4 godina od dana pravosnažnosti presude.

”Tužilaštvo Brčko distrikta je u toku prvostepenog krivičnog postupka dokazalo da je Alija Denjagić, sa pozicije poslanika u prethodnom sazivu u periodu od 2018. do 2021. godine, putem amandmana na budžet osigurao grantove udruženju građana ”Sjedinjene nacionalne manjine”, a zatim tako dodijeljena sredstva zloupotrebljavao na način da je uz saglasnost predsjednice udruženja Enide Osmanović Stevanović sredstva ovog udruženja građana koristio za svoje vlastite potrebe i potrebe njemu bliskih osoba”, saopštilo je Tužilaštvo Brčko distrikta.

Presuda nije pravosnažna i dozvoljena je žalba Apelacionom sudu u Brčkom.