Oduzeto 637 hiljada maraka: Hapšeni ministri i policajci

Tužioci Odjeljenja za privredni kriminal i korupciju Tužilaštva KS su do aprila ove godine radili na procesuiranju najkompleksnijih predmeta organizovanog i privrednog kriminala i korupcije.

Prioritet su bili predmeti zloupotrebe položaja, pranja novca, poreskih utaja i nezakonitog raspolaganja novcem.

Nakon početka rada Posebnog odjeljenja za suzbijanje korupcije i organizovanog kriminala FBiH, 30. aprila ove godine, Tužilaštvo KS je do sada tom odjeljenju dostavilo 451 predmet, uključujući predmete "Berilo i dr.", "Vidikovac", "Aerodrom", "Terminali FBiH", "Holand Taksi", kao i druge složene predmete.

Tokom ove godine Tužilaštvo KS provelo je više akcija hapšenja. U predmetu "Koverta" uhapšene su dvije kantonalne ministarke, izvršeni pretresi više vladinih institucija u KS, izuzeta dokumentacija sa pojednih fakulteta u Sarajevu. Provedeni su i brojni pretresi radi prikupljanja dodatnih dokaza zbog sumnje na korupciju, a slobode su lišeni i policijski službenici zbog primanja mita.

Podignuto je 45 optužnica. Među značajnijim optužnicama je predmet visoke korupcije u kojem su optuženi Senaid Memić, Tihomir Brajković i firma "Bulevar" iz Kiseljaka, kojoj je nezakonito omogućena imovinska korist veća od dva miliona KM kroz gradnju i prodaju stanova. Potvrđena je i optužnica u predmetu organizovanog kriminala visokog nivoa, koji se odnosi na manipulacije inostranim valutama. Takođe, zbog primanja mita u iznosu od 13.000 KM potvrđena je optužnica protiv službenika Opštine Novo Sarajevo i Poreske uprave FBiH.

"I u ovoj godini ostvareni su konkretni finansijski efekti rada Odjeljenja. Trajno je oduzeto 637.000 KM nezakonito stečene imovine, dok je imovina u vrijednosti od oko pet miliona KM privremeno zamrznuta", navodi se u saopštenju.

"Među posljednjim značajnijim nepravosnažno okončanim predmetima privrednog kriminaliteta ističe se okončanje prvostepenog postupka pred Kantonalnim sudom u Sarajevu, donošenjem nepravosnažne osuđujuće prvostepene presude zbog zloupotrebe službenog položaja ili ovlaštenja članova Uprave Željeznica FBiH gdje su izrečene zatvorske kazne, novčana kazna pravnom licu u visini od 2.500.000 KM dok je oduzeta imovina vrijednosti 3.000.000 KM", kaže Lejla Kurtanović, šef Odjeljenja za privredni kriminal i korupciju Tužilaštva KS.

Kurtanović dodaje kako su spomenuti kvalitetni rezultati odjeljenja za privredni kriminalitet i korupciju u tekućoj godini ostvareni kroz saradnju sa policijskim agencijama, Uredom za borbu protiv korupcije KS, poreskim organima i drugim institucijama, što je omogućilo bržu razmjenu informacija i efikasnije provođenje dokaznih radnji.

"Posebna efikasnost u procesuiranju svih krivičnih djela iz oblasti poreza je postignuta kroz rad Tima za pranje novca i poreze, koji ostvaruju usku suradnju sa nadležnim poreskim tijelima, naročito Odsjekom za obavještavanje i istrage Sarajevo pri poreznoj upravi FBiH, što je značajno unaprijedilo aktivnosti na blagovremenom prepoznavanju i procesuiranju krivičnih djela iz oblasti poreza, dok se na suzbijanju svih pojavnih oblika koruptivnih aktivnosti intenzivno radi u saradnji sa Kancelarijom za borbu protiv korupcije KS".

"Strateško opredjeljenje Odjeljenja i dalje ostaje specijalizacija tužilaca kako iz oblasti prepoznavanja i identifikacije tipologije pranja novca, kripto valuta, specifičnosti privrednog poslovanja i tržišta finansijskog kapitala, tako i suzbijanja korupcije, na kojim poljima su tužioci ovog Odjeljenja već postigli zavidne rezultate, kako u radu na predmetima tako i kao učesnici odnosno edukatori na brojnim stručnim obukama i edukacijama iz navedene oblasti, u zemlji i inostranstvu, za što posjeduju i odgovarajuću sertifikaciju".

Odjeljenje će i dalje raditi na unapređenju i jačanju koordinacije s partnerskim institucijama kako bi se dodatno povećala efikasnost u borbi protiv privrednog kriminala i korupcije, saopšteno je iz Kantonalnog tužilaštva KS.