Putin čestitao rođendan Zaharovoj

Izvor:

Agencije

24.12.2025

12:36

Путин честитао рођендан Захаровој
Foto: Tanjug/AP

Portparol Ministarstva spoljnih poslova Ruske Federacije Marija Zaharova danas proslavlja rođendan.

Predsjednik Rusije Vladimir Putin uputio je čestitku portparolki Ministarstva spoljnih poslova Mariji Zaharovoj povodom njenog rođendana, a čestitkama se pridružio i Kremlj, rekao je portparol ruskog predsednika Dmitrij Peskov.

"Mogu reći da joj je predsjednik Putin Zaharovoj poslao telegram-čestitku. Mi se, naravno, pridružujemo našem predsjedniku u čestitkama", rekao je Peskov, prenosi RIA Novosti.

novac новац пекселс

Zanimljivosti

Ova tri znaka će 2026. godine biti zatrpana parama

Peskov je za je rad Zaharove na njenoj poziciji rekao da je "odličan".

"Briljantno", rekao je Peskov novinarima kada su ga pitali kako bi Kremlj mogao da ocijeni postignuća Zaharove.

"Mogli bismo dugo i dugo da pričamo o tvojim vrlinama, britkosti, elokvenciji, smislu za humor, diplomatiji i strasti, ali neka to urade vaše strane kolege. U pjesmi", napisala je Simonjan na Telegramu.

mjesec

Nauka i tehnologija

"Roskosmos" najavio: Prva ruska lunarna elektrana do 2036. godine

Rođena je 24. decembra 1975. godine u Moskvi, podseća RIA.

Zaharova piše poeziju, a na neke njene stihove je komponovana muzika i izvodili su ih poznati umjetnici poput Ljubov Uspenske, Irine Ponarovske i drugih. Kako je i sama Zaharova priznala, njene pjesme su odgovor na određene događaje, izraz proživljenih emocija i često se javljaju tokom dugih letova.

