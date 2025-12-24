Logo
Nestvarni prizori: Vulkan izbacuje lavu i do 380 metara u visinu

Izvor:

Tanjug

24.12.2025

11:36

Нестварни призори: Вулкан избацује лаву и до 380 метара у висину
Foto: Pixabay

Vulkan Kilauea na Havajima izbacuje lavu i do 380 metara u visinu, saopštio je Američki geološki zavod (USGS).

Kako piše Njuzvik, u pitanju je jedan od najaktivnijih vulkana na svijetu.

Epizoda 39 tekuće erupcije vulkana počela je 23. decembra u 20.10 po lokalnom vremenu.

Kontinuirane fontane lave visine oko 30 metara eruptiraju iz severnih i južnih otvora, dok je u prethodnim epizodama lava stvarala eruptivne oblake do 6.000 metara iznad nivoa tla.

Vjetrovi iz severoistočnog pravca usmjeravaju emisije vulkanskog materijala ka jugozapadu, navela je Nacionalna meteorološka služba.

Hronika

Akcija "Blok": Pretresi na više lokacija, ima uhapšenih

USGS ističe da su sve aktivnosti ograničene na krater Halema'uma'u, a komercijalni aerodromi u okrugu Havaji (KOA i ITO) neće biti pogođeni, piše lokalni portal "Maui Now".

Prethodne epizode izbijanja lave u krateru Halema'uma'u uglavnom su trajale jedan dan ili manje i bile su odvojene pauzama u aktivnosti koje su trajale nekoliko dana.

Za Kilaueu je i dalje upaljeno narandžasto upozorenje, dok USGS nastavlja da prati sve aktivnosti.

