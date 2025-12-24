Nestvarni prizori: Vulkan izbacuje lavu i do 380 metara u visinu

Vulkan Kilauea na Havajima izbacuje lavu i do 380 metara u visinu, saopštio je Američki geološki zavod (USGS).

Kako piše Njuzvik, u pitanju je jedan od najaktivnijih vulkana na svijetu.

Epizoda 39 tekuće erupcije vulkana počela je 23. decembra u 20.10 po lokalnom vremenu.

Kontinuirane fontane lave visine oko 30 metara eruptiraju iz severnih i južnih otvora, dok je u prethodnim epizodama lava stvarala eruptivne oblake do 6.000 metara iznad nivoa tla.

Vjetrovi iz severoistočnog pravca usmjeravaju emisije vulkanskog materijala ka jugozapadu, navela je Nacionalna meteorološka služba.

USGS ističe da su sve aktivnosti ograničene na krater Halema'uma'u, a komercijalni aerodromi u okrugu Havaji (KOA i ITO) neće biti pogođeni, piše lokalni portal "Maui Now".

Prethodne epizode izbijanja lave u krateru Halema'uma'u uglavnom su trajale jedan dan ili manje i bile su odvojene pauzama u aktivnosti koje su trajale nekoliko dana.

Za Kilaueu je i dalje upaljeno narandžasto upozorenje, dok USGS nastavlja da prati sve aktivnosti.