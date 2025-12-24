Srbin koji je upucan u glavu u Diseldorfu skinut sa aparata

Državljanin Srbije G. Š. (56), koji je teško ranjen u krvavom obračunu ispred luksuznog noćnog kluba u Dizeldorfu u noći između 13. i 14. decembra, i dalje se nalazi u izuzetno teškom zdravstvenom stanju.

Kako Kurir saznaje, ranjeni muškarac je živ, skinut je sa aparata i trenutno samostalno diše, što ljekari smatraju velikim, ali i dalje neizvjesnim pomakom.

Porodica povrijeđenog Srbina ne gubi nadu i, kako navodi naš izvor, "nadaju se čudu", svjesni težine povreda koje su mu nanijete tokom brutalne pucnjave.

"On je i dalje u teškom stanju, ali je najvažnije da je živ. Skinut je sa aparata i samostalno diše, što je u ovom trenutku korak napred. Porodica se nada čudu, ali su svi svjesni da su naredni dani ključni", otkriva izvor Kurira blizak istrazi.