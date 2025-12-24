Logo
Nezdrav vazduh u ovih pet gradova

Izvor:

SRNA

24.12.2025

08:53

Сарајево смог магла
Foto: Anadoly Agency

U Tuzli, Visokom, Travniku, Sarajevu i Ilijašu vazduh je jutros nezdrav, pa se građanima preporučuje da izbjegavaju boravak napolju, jer bi mogli imati negativne posljedice po respiratorne organe, objavljeno je na internet stranici "Zrak.ekoakcija".

Mjerenje u 8.00 časova pokazalo je da je indeks kvaliteta vazduha u Tuzli 168, Travniku i Visokom 159, a Sarajevu i Ilijašu 155.

Plućni i srčani bolesnici, te trudnice, d‌jeca i stariji trebaju smanjiti bilo kakve aktivnosti tokom boravka napolju, a i ostalo stanovništvo trebalo bi izbjegavati produžena ili veća naprezanja tokom boravka napolju.

U Zenici, Kaknju, Maglaju, Doboju, Prijedoru i Brodu vazduh je nezdrav za osjetljive grupe stanovništva.

Денвер

Košarka

Drama u Dalasu: Jedan potez skupo koštao Denver

Indeks kvaliteta vazduha u Zenici 150, Kaknju 147, Maglaju 137, Doboju 109, Prijedoru 106, te Brodu 101.

Vazduh je umjereno zagađen u Banjaluci, Vogošći i Lukavcu.

Vrijednost indeksa kvaliteta vazduha od nula do 50 je dobar, od 51 do 100 umjereno zagađen, od 101 do 150 nezdrav za osjetljive grupe stanovništva, od 151 do 200 nezdrav, od 201 do 300 vrlo nezdrav i više od 300 je opasan po zdravlje.

