Pendeš optužila Neškovića i opoziciju iz Srpske za blokadu rada Doma naroda

Delegat u Domu naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Marina Pendeš (HDZ) nakon sjednice optužila je Želimira Neškovića da zajedno s opozicijom iz Republike Srpske blokira rad Doma naroda.

- Meni je žao što nekoliko posljednjih sjednica gospodin Nešković zajedno s nekim svojim kolegama blokira rad Doma naroda na način da, kao i danas, predlaže tačke Dnevnog reda mimo Poslovnika. Vrlo dobro se zna da je Kolegij taj koji saziva sjednicu, utvrđuje tačke dnevnog reda i omogućava, shodno članku 61. Poslovnika, da svako od nas ima pravo predlagati tačke dnevnog reda koje su opremljene materijalom - rekla je Pendeš.

Ona je istakla da se na taj način optužuju drugi delegati koji aktivno učestvuju u radu Doma i u usvajanju evropskih zakona.

- Ta dva zakona su jako bitna. Bitan je i zakon o regulatoru električne energije, ali smo dogovorili da taj zakon ide po skraćenom postupku, a gospoda koja ne žele da raspravljaju o zakonu koji je došao iz Savjeta ministara u devetom mjesecu, žele da usvoje zakon koji je već usvojen u Zastupničkom domu. Na taj način anuliraju rad svoga doma, pozivajući se, ne znam na što - naglasila je Pendeš.