Ademović: Pojedini delegati došli da blokiraju današnju sjednicu

Predsjedavajući Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH Kemal Ademović izjavio je da su pojedini delegati došli na današnju sjednicu kako bi blokirali njeno održavanje, jer ne žele da se dva evropska zakona, o Visokom sudskom i tužilačkom savjetu i Sudu BiH, razmotre i usvoje u prvom čitanju.

- Jedna grupacija u Predstavničkom domu je predložila ova dva zakona, a mi smo predložili bolja rješenja koja smo preuzeli od Ministarstva pravde u Savjetu ministara i oni nastoje da spriječe da se ti zakoni razmotre i usvoje u prvom čitanju - naglasio je Ademović.

On je tokom pauze današnje sjednice istakao da je kvorum za njeno održavanje uskratio delegat Želimir Nešković izlaskom sa sjednice.

- On govori o potrebi da se usvoje evropski zakoni, a u svom pozicioniranju /tačaka dnevnog reda/ je te zakone stavio na četvrto i peto mjesto. Toliko mu je stalo do tih zakona da ih je stavio na ta mjesta - naveo je Ademović.

Ademović je pojasnio da u Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Sudu koji je predložio Kolegijum Doma naroda ima odredbu koja kaže da će usvajanjem ovih izmjena sudije nastaviti svoj rad dok se ne izaberu nove sudije, odnosno postoji kontinuitet rada sudija, za razliku od prijedloga koji je bio u Predstavničkom domu.