Prekinuta sjednica Doma naroda PS BiH zbog nedostatka kvoruma

Izvor:
SRNA
23.12.2025
15:07
Sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH prekinuta je nakon što ni nakon pauze nije obezbijeđen kvorum za njen nastavak.
Sjednica je prekinuta zbog toga što su delegati Nenad Vuković i Želimir Nešković napustili današnje zasjedanje, nakon što predsjedavajući Kemal Ademović nije udovoljio zahtjevu Neškovića da se prije dva evropska zakona koja su bila na dnevnom redu, raspravlja o njegova tri prijedloga zakona.
Zaključujući današnju sjednicu Ademović je rekao da će delegati o narednim aktivnostima biti blagovremeno obaviješteni.
