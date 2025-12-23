Logo
Prekinuta sjednica Doma naroda PS BiH zbog nedostatka kvoruma

Izvor:

SRNA

23.12.2025

15:07

Прекинута сједница Дома народа ПС БиХ због недостатка кворума
Foto: SRNA

Sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH prekinuta je nakon što ni nakon pauze nije obezbijeđen kvorum za njen nastavak.

Sjednica je prekinuta zbog toga što su delegati Nenad Vuković i Želimir Nešković napustili današnje zasjedanje, nakon što predsjedavajući Kemal Ademović nije udovoljio zahtjevu Neškovića da se prije dva evropska zakona koja su bila na dnevnom redu, raspravlja o njegova tri prijedloga zakona.

Zaključujući današnju sjednicu Ademović je rekao da će delegati o narednim aktivnostima biti blagovremeno obaviješteni.

