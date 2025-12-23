Prekinuta sjednica Doma naroda PS BiH zbog nedostatka kvoruma

Sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH prekinuta je nakon što ni nakon pauze nije obezbijeđen kvorum za njen nastavak.

Sjednica je prekinuta zbog toga što su delegati Nenad Vuković i Želimir Nešković napustili današnje zasjedanje, nakon što predsjedavajući Kemal Ademović nije udovoljio zahtjevu Neškovića da se prije dva evropska zakona koja su bila na dnevnom redu, raspravlja o njegova tri prijedloga zakona.

Zaključujući današnju sjednicu Ademović je rekao da će delegati o narednim aktivnostima biti blagovremeno obaviješteni.