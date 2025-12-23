Logo
Cvijanović poručila Zvizdiću: Ako vam niko ne valja, onda je najčešće problem u vama

23.12.2025

11:07

Foto: ZIPAPHOTO/Borislav Zdrinja

Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović poručila je zamjeniku predsjedavajućem Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH Denisu Zvizdiću da ukoliko im niko ne valja, onda je najčešće problem u vama, a ne u drugima.

"P.S. Ni do sada nismo bili u koaliciji", ističe Cvijanović u objavi na društvenoj mreži Iks, reagujući na izjavu Zvizdića da "sa SNSD-om više niko ne treba ulaziti u koaliciju", te da su ga HDZ i Plenković razočarali.

Željka Cvijanović

Denis Zvizdić

