Uvode 'nevidljive' radare za mjerenje brzine

Pomoćnik direktora Agencije za bezbjednost saobraćaja (ABS) Srbije Mirko Koković izjavio je da se radi na uvođenju sistema stacioniranih i mobilnih, nevidljivih radara za mjerenje srednjih brzina na magistralnim putevima.

Ovi radari se uvode na mjestima gdje je učestao broj saobraćajnih nezgoda sa fatalnim ishodom.

"Saobraćajna policija u saradnji sa agencijom na takvim dionicama uvodi trenutno mjerenje i mjerenje prosječne brzine. Oni, pored brzine, mjere korišćenje mobilnog telefona i korišćenje sigurnosnog pojasa. To su neke greške koje pravimo i zbog kojih nam godišnje strada izuzetno veliki broj ljudi, konkretno samo zbog sigurnosnog pojasa koji ne koristimo u dovoljnoj mjeri", rekao je Koković za TV Prva.

Prema njegovim riječima, sam sistem je upravo napravljen tako da vozači neće moći preko Vajber grupa da dobijaju informacije o dežurnim saobraćajnim patrolama, jer će radari biti sakriveni u uličnom mobilijaru.

"Jednostavno nećete moći da vidite, da prepoznate da je to uređaj za mjerenje brzine i sama izvjesnost kažnjavanja, ukoliko ne poštujete saobraćajne propise, biće izuzetno velika", dodao je on.

Kada je riječ o brojkama koje su zabilježene tokom godine, kazao je da je sa današnjim danom 476 osoba izgubilo život od početka godine, zabilježeno je 32.000 saobraćajnih nezgoda u kojima je povrijeđeno 17.000 ljudi.

"To je statistika koju moramo da promijenimo i pred nama je jedna izazovna godina, prije svega zbog donošenja novog Zakona o bezbjednosti saobraćaja, od kog očekujemo velike promjene. Postavljaju se radari, kako stacionarni, tako i mobilni. Mobilni radari će raditi 24 sata dnevno, biće svuda, nećete znati gde su, nije potrebno prisustvo saobraćajnog policajca pored njega", rekao je Koković.