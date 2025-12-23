Koliko puta vam se desilo da se vrtite po ulicama tražeći parking mjesto? Čak i kada niste u žurbi, nije prijatno gubiti vrijeme na pronalazak parkinga i bespotrebno kruženje. U traženju parkinga često nailazimo na mjesta na kojima nema parkiranog vozila ali je parking mjesto fizički zaštićeno.

Neko to zove "žabica", neko parking barijera, stubić, rampa i slično, ali svakako se radi o nekoj vrsti "rezervacije" parking mjesta, piše sajt Super registracija.

Interesantno je da to vozači doživljavaju kao nečije rezervisano parking mjesto i uredno prolaze dalje tražeći sebi drugo. Ali, važno je napomenuti da su te barijere u najvećem broju slučajeva – protivpravno postavljene!

Ko ima pravo na "rezervaciju" parking mjesta?

Dobijanje dozvole za fizičku rezervaciju parking mjesta nije jednostavna procedura. Ako se barijera nalazi na imovini vlasnika, onda nema nikakvih problema, jer svakako niko nema pravo da vam se parkira u dvorište ili na placu.

Auto-moto Ko ima pravo na parking ispred vaše kuće?

Ulica je, ipak, druga stvar. Niko ne može biti vlasnik ulice, javnog parkinga, javne površine ili slično.

Prostor se može eventualno zakupiti, ali u tom slučaju mora postojati i adekvatan saobraćajni znak.

Dozvole za postavljanje parking stubića je vrlo teško dobiti. Postoji mogućnost zakupa nekog parking mjesta, ali onda mora postojati i saobraćajni znak na kome piše ko ima pravo da parkira, po imenu i prezimenu ili nazivu firme, kao i vrijeme u toku kojeg je parking rezervisan.

Šta uraditi ako neko bespravno zauzme parking mjesto i postavi stubiće ili nešto slično?

Zovite nadležne organe. Budite uporni i tražite od nadležne službe da riješi problem. U nekim gradovima je to komunalna policija, u nekim gradska inspekcija ali koga god da pozovete, sigurno će znati na koga da vas uputi.

Nemojte odustajati ako ste naišli na nezainteresovanost da se vaš problem riješi jer to znači da je "okupator" parking mjesta pobijedio. Zovite, pišite, jer nadležni moraju ukloniti barijeru.

Ako lično poznajete osobu koja je na taj način zaštitila parking mjesto možete je obavijestiti da to nije u skladu sa zakonom i upozoriti da je dužan to da ukloni, jer nije moguće svojatati površinu kojoj niste vlasnik ni korisnik.

Zabranjeno je postavljati barijeru čak i ispred svoje kapije

Parkirati nekome ispred kapije jeste zabranjeno. Ali to ne znači da osoba koja živi iza te kapije smije da stavlja fizičku zaštitu na prilaz. I to spada u javnu površinu i samim tim se ne može blokirati.

Kroz ulice, po gradovima, posebno u naseljima gdje dominiraju kuće, često se može vidjeti da neko protivpravno zauzme parking mjesta jer se nalaze ispred njegove kuće ili placa.

Republika Srpska Crnković: Pripremati se za podnošenje tužbe protiv Hrvatske

To je, takođe, nezakonit potez, makar to mjesto bilo, na primjer, ispred spavaće sobe. Mnogi su spremni da ga agresivno brane, podižu brisače pa čak i nešto gore od toga.

Ako vam ljudi prijete, ponašaju se agresivno, savjetujemo da se ne upuštate u raspravu kad vidite da je neko jako ostrašćen ili da postoji opasnost od eskaliranja.

Nemojte sebe dovoditi u opasnost, pozovite tada policiju (redovnu, ne komunalnu), a oni će već napraviti zapisnik i agresor će biti postavljen na mjesto.

Vaše je pravo da parkirate na javno dostupna parking mjesta i niko vam to pravo ne može oduzeti.

Šta se dešava u praksi - kako osloboditi prolaz ispred sopstvenog ulaza?

Ako je neko parkiran ispred vašeg ulaza, a vi ne možete da isparkirate vozilo, vjerovatno će biti potrebno da, prilikom prijave, slikate ulaznu kapiju, otvorenu, kao i vaše vozilo kako pokušava da izađe iz dvorišta dok je nepropisno parkirano vozilo blokiralo prolaz.

Upravo je takva situacija, na primjer, u Novom Sadu i nadležni će tražiti ovakav dokazni materijal da bi izašli na teren.

Jedan od čestih trikova u borbi za više parking mjesta jesu lažni saobraćajni znaci. Postavljeni na nekom drvetu, kapiji, zidu, banderi, u kartonskom/PVC formatu ili sa nekim slikama.

Sve je to nevažeće i služi da obmane. Svako ko je položio vozački ispit zna kako izgleda saobraćajni znak i gdje on može biti postavljen. Tako da ne nasjedajte kada vidite da je sve uredno obilježeno, jer pojedini idu čak dotle da obilježavaju parking mjesto žutom farbom.

Ukoliko niste sigurni da je sve po propisu, pozovite nadležne službe i raspitajte se o konkretnom parking mjestu.

Parking mjesto ispred kuće, van pripadajuće površine placa na kom je stambeni objekat, smatra se parkiranjem na javnoj površini i dozvoljeno je svima, prenosi B92.