U prvom planu: Milorad Dodik

'U prvom planu' ovog utorka je Milorad Dodik, predsjednik SNSD-a.

Sumiramo dešavanja u ovoj godini.

Razgovaramo o političkoj i ekonomskoj situaciji, prioritetima i najvećim izazovima Republike Srpske.

Pričamo i o partnerima, strateškom položaju i najvažnijim projektima.

'U prvom planu' odabranim sagovornicima daje priliku da kažu svoje mišljenje i stavove o važnim društveno-političkim temama, te da kroz dinamičan i otvoren razgovor, odgovore na pitanja u žiži javnosti, i pregled aktuelnih dešavanja, otkrivaju istine, činjenice i donose zaključke.

Emisiju uređuje i vodi Dragana Rajić.