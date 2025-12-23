U prvom planu: Milorad Dodik

Izvor:
ATV
23.12.2025
10:28
'U prvom planu' ovog utorka je Milorad Dodik, predsjednik SNSD-a.
Sumiramo dešavanja u ovoj godini.
Razgovaramo o političkoj i ekonomskoj situaciji, prioritetima i najvećim izazovima Republike Srpske.
Pričamo i o partnerima, strateškom položaju i najvažnijim projektima.
'U prvom planu' odabranim sagovornicima daje priliku da kažu svoje mišljenje i stavove o važnim društveno-političkim temama, te da kroz dinamičan i otvoren razgovor, odgovore na pitanja u žiži javnosti, i pregled aktuelnih dešavanja, otkrivaju istine, činjenice i donose zaključke.
Emisiju uređuje i vodi Dragana Rajić.
