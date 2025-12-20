Logo
Energo klub: Poskupljenje mrežarine

ATV

20.12.2025

16:14

енерго ново
Foto: atv

U novom 'Energo klubu' razgovaramo o poskupljenju mrežarine.

Otkrivamo za koliko će poskupiti, gdje će biti uložena sredstva od prihoda i kako će povećanje uticati na cijenu električne energije.

Istražujemo šta o novim poskupljenjima kažu građani.

Provjerili smo ima li kraja sagi oko koncesije 'Istok 2' u Ugljeviku.


'Energo klub' pružiće vam relevantne aktuelnosti iz oblasti proizvodnje električne energije, te mogućnosti stvaranja obnovljivih izvora i njihove održivosti. Donosimo riječi stručnjaka i iskustva investitora, pričamo o razvoju sistema, trendovima i uspješnim projektima, informišemo o najvažnijim događajima posvećenim energetici.
Emisiju uređuje Bojan Nosović, a vodi Teodora Bjelogrlić.

'Energo klub' nedjelja u 18 časova i 20 minuta.

