Energo klub: Poskupljenje mrežarine

Izvor:
ATV
20.12.2025
16:14
U novom 'Energo klubu' razgovaramo o poskupljenju mrežarine.
Otkrivamo za koliko će poskupiti, gdje će biti uložena sredstva od prihoda i kako će povećanje uticati na cijenu električne energije.
Istražujemo šta o novim poskupljenjima kažu građani.
Provjerili smo ima li kraja sagi oko koncesije 'Istok 2' u Ugljeviku.
'Energo klub' pružiće vam relevantne aktuelnosti iz oblasti proizvodnje električne energije, te mogućnosti stvaranja obnovljivih izvora i njihove održivosti. Donosimo riječi stručnjaka i iskustva investitora, pričamo o razvoju sistema, trendovima i uspješnim projektima, informišemo o najvažnijim događajima posvećenim energetici.
Emisiju uređuje Bojan Nosović, a vodi Teodora Bjelogrlić.
'Energo klub' nedjelja u 18 časova i 20 minuta.
