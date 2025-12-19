Biznis klub: Biznis i ekonomske aktuelnosti iz Srpske i regiona

'Biznis klub' i ove subote izdvaja najaktuelnije biznis i ekonomske teme u Srpskoj i regionu.

Inspektori Republičke uprave za inspekcijske poslove sprovode savjetodavne kontrole u malim preduzećima – Istražili smo šta to podrazumijeva.

Donosimo sve detalje redovne sjednice Privrednog savjeta grada Gradiška.

Važan korak za opštinu Trnovo: Trinaest poljoprivrednika dobilo je vrijednu mehanizaciju u okviru projekta koji finansira Češka razvojna agencija.

Vodimo vas na 25. Beogradski ekonomski forum.

