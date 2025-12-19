Logo
Biznis klub: Biznis i ekonomske aktuelnosti iz Srpske i regiona

Izvor:

ATV

19.12.2025

16:13

Бизнис клуб: Бизнис и економске актуелности из Српске и региона

'Biznis klub' i ove subote izdvaja najaktuelnije biznis i ekonomske teme u Srpskoj i regionu.

Inspektori Republičke uprave za inspekcijske poslove sprovode savjetodavne kontrole u malim preduzećima – Istražili smo šta to podrazumijeva.

Donosimo sve detalje redovne sjednice Privrednog savjeta grada Gradiška.

Važan korak za opštinu Trnovo: Trinaest poljoprivrednika dobilo je vrijednu mehanizaciju u okviru projekta koji finansira Češka razvojna agencija.

Vodimo vas na 25. Beogradski ekonomski forum.

Svake subote donosimo najvažnije informacije iz svijeta ekonomije, privrede i biznisa – relevantne aktuelnosti, ekonomska kretanja, trendovi na globalnom nivou, istražujemo rast i razvoj ekonomije u Srpskoj. Otkrivamo uspješne preduzetnike i njihova iskustva u poslovanju, afirmišemo one koji su tek na početku razvoja poslovnih ideja. Donosimo informacije sa berze i tržišta zlata, te poseban osvrt na regionalne ekonomske forume, i riječ stručnjaka.

Emisiju uređuje i vodi Marijana Iveljić.

'Biznis klub' subotom u 18 časova i 20 minuta.

