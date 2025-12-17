Bitno: O prazničnim nastupima pjevačkih zvijezda

'Bitno' večeras u 21 čas i 9 minuta o prazničnim nastupima pjevača.

Koji pjevači su natraženiji i najskuplji za proslavu Nove godine?

Kako ugostitelji u Srpskoj dočekuju tursite za novogodišnje i božićne praznike?

Zašto su nastupi pojedinih zvijezda nenormalno skupi?

Koliko koštaju organizacije koncerata i šta kažu estradni menadžeri?

Za 'Bitno' govore: Emina Jahović, muzička zvijezda, Danijel Blažić menadžer Aleksandre Prijović, Saša Marković estradni menadžer i organizator koncerata i Goran Kurtinović iz Udruženja 'HORECA’.

Format 'Bitno' otključaće priče o ljudima, problemima, ponuditi ideje i rješenja. Ogoliće sirovu realnost i čuda koja traju duže od tri dana.

Emisiju 'Bitno' uređuje i vodi Dragana Božić.

'Bitno' od utorka do petka u 21 čas i 9 minuta.