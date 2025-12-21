Logo
Large banner

Ima je svaka kuća: Ako vam se zaglavi auto u snijegu, jedna stvar pomaže

Izvor:

Blic

21.12.2025

20:47

Komentari:

0
Има је свака кућа: Ако вам се заглави ауто у снијегу, једна ствар помаже
Foto: Tanjug / AP / Kiichiro Sato

Zima nam uveliko stiže, a s njom i klizavi putevi i nepredvidive situacije na putu. Mnogi vozači misle da su jedini spas so i pijesak kako bi odglavili svoje vozilo iz snijega, ali zapravo postoji jedno jeftino i često zaboravljeno sredstvo koje će vam pomoći u pravi čas.

Šta uraditi ako auto prokliza u snegu ili na ledu?

Ako vam se desi da zaglavite na snijegu ili ledu, ne paničite. Jednostavno pospite malo sode bikarbone ispred pogonskih točkova. Soda povećava trenje između gume i klizave površine, dajući dovoljno prijanjanja da se izvučete.

Zašto je soda bolja od pijeska ili soli?

Pijesak i so mogu biti korisni, ali soda bikarbona je često bolji izbor. Manje je abrazivna, ekološki prihvatljiva i neće oštetiti boju automobila niti kontaminirati okolinu. A i realno, ko od nas nosi džak peska u gepeku? Soda je diskretna i uvijek pri ruci, prenosi Blic, Krstarica.

Soda pomaže i kod neprijatnih mirisa u kolima

Osim što pomaže na zaleđenim putevima, soda bikarbona je odlična i za neutralisanje neprijatnih mirisa. Kada se nešto prospe ili se nakupi ustajali miris, pospite malo sode po sedištima ili patosnicama, ostavite nekoliko sati (ili preko noći) i usisajte. Auto će mirisati mnogo svežije, bez hemikalija.

Može li soda da pomogne kod zaleđenih brava?

U nuždi, malo sode bikarbone pomešane sa vodom može da stvori pastu koja se nanosi na zaleđenu bravu. Neće odlediti u sekundi, ali može olakšati otključavanje.

Praktični savjeti za korišćenje sode u autu zimi:

Uvijek imajte malu, čvrsto zatvorenu kutiju sode bikarbone u gepeku ili ispod sjedišta.

Ne držite je otvorenu da se ne rasipa po kolima.

Koristite je umjereno – šaka ili dve po točku je dovoljna da se izvučete iz snijega.

Obavezno koristite rukavice dok je posipate po putu.

Najčešća pitanja:

Da li soda oštećuje gume? – Ne, potpuno je bezbjedna.

Koliko sode je potrebno za proklizale točkove? – Obično šaka ili dve po točku.

Može li se koristiti na vetrobranskom staklu? – Za manja čišćenja može, ali redovno se ne preporučuje.

Gd‌je je najbolje čuvati sodu u autu? – U čvrsto zatvorenoj plastičnoj kutiji u gepeku ili pregradi.

Ne čekajte da vam zatreba – uzmite kutiju sode bikarbone već danas i budite spremni za sve zimske izazove!

Podijeli:

Tagovi:

Snijeg

zima

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Вишак уља у мотору може направити озбиљне проблеме

Auto-moto

Višak ulja u motoru može napraviti ozbiljne probleme

6 h

0
Лада Азимут

Auto-moto

Stiže nova Lada i izgleda moćno - ovo je moguća cijena

6 h

0
Радар у Коњицу

Auto-moto

Novi radar vreba vozače na dionici u BiH

10 h

0
Да вас мраз не затекне неспремне: Како правилно очистити стакла и избјећи грешку која вас може скупо коштати

Auto-moto

Da vas mraz ne zatekne nespremne: Kako pravilno očistiti stakla i izbjeći grešku koja vas može skupo koštati

2 d

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

20

54

Ubica Ane Volš može da provede ostatak života iza ovih jezivih zidina

20

49

Sara Jo grcala u suzama na nastupu - širi se dirljiv snimak

20

47

Ima je svaka kuća: Ako vam se zaglavi auto u snijegu, jedna stvar pomaže

20

39

Centralne vijesti, 21.12.2025.

20

24

Putin: Sve više zemalja želi saradnju sa EAEU

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner