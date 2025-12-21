Ima je svaka kuća: Ako vam se zaglavi auto u snijegu, jedna stvar pomaže

Izvor:
Blic
21.12.2025
20:47
Komentari:0
Zima nam uveliko stiže, a s njom i klizavi putevi i nepredvidive situacije na putu. Mnogi vozači misle da su jedini spas so i pijesak kako bi odglavili svoje vozilo iz snijega, ali zapravo postoji jedno jeftino i često zaboravljeno sredstvo koje će vam pomoći u pravi čas.
Ako vam se desi da zaglavite na snijegu ili ledu, ne paničite. Jednostavno pospite malo sode bikarbone ispred pogonskih točkova. Soda povećava trenje između gume i klizave površine, dajući dovoljno prijanjanja da se izvučete.
Pijesak i so mogu biti korisni, ali soda bikarbona je često bolji izbor. Manje je abrazivna, ekološki prihvatljiva i neće oštetiti boju automobila niti kontaminirati okolinu. A i realno, ko od nas nosi džak peska u gepeku? Soda je diskretna i uvijek pri ruci, prenosi Blic, Krstarica.
Osim što pomaže na zaleđenim putevima, soda bikarbona je odlična i za neutralisanje neprijatnih mirisa. Kada se nešto prospe ili se nakupi ustajali miris, pospite malo sode po sedištima ili patosnicama, ostavite nekoliko sati (ili preko noći) i usisajte. Auto će mirisati mnogo svežije, bez hemikalija.
U nuždi, malo sode bikarbone pomešane sa vodom može da stvori pastu koja se nanosi na zaleđenu bravu. Neće odlediti u sekundi, ali može olakšati otključavanje.
Uvijek imajte malu, čvrsto zatvorenu kutiju sode bikarbone u gepeku ili ispod sjedišta.
Ne držite je otvorenu da se ne rasipa po kolima.
Koristite je umjereno – šaka ili dve po točku je dovoljna da se izvučete iz snijega.
Obavezno koristite rukavice dok je posipate po putu.
Da li soda oštećuje gume? – Ne, potpuno je bezbjedna.
Koliko sode je potrebno za proklizale točkove? – Obično šaka ili dve po točku.
Može li se koristiti na vetrobranskom staklu? – Za manja čišćenja može, ali redovno se ne preporučuje.
Gdje je najbolje čuvati sodu u autu? – U čvrsto zatvorenoj plastičnoj kutiji u gepeku ili pregradi.
Ne čekajte da vam zatreba – uzmite kutiju sode bikarbone već danas i budite spremni za sve zimske izazove!
Auto-moto
6 h0
Auto-moto
6 h0
Auto-moto
10 h0
Auto-moto
2 d0
Najnovije
Najčitanije
20
54
20
49
20
47
20
39
20
24
Trenutno na programu