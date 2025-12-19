Da vas mraz ne zatekne nespremne: Kako pravilno očistiti stakla i izbjeći grešku koja vas može skupo koštati

Ujutru žurite na posao, vjetrobran je zaleđen, a ruke same posežu za onim što je najbliže. Upravo tada mnogi naprave grešku koja može da dovede do pukotina, trajnog oštećenja stakla ili skupih popravki.

Meteorolozi najavljuju zahlađenje i takozvani ''ruski mraz“, a to znači da će led na automobilima biti čvršći, deblji i uporniji nego inače. Čišćenje stakala tada zahtjeva strpljenje i pravi redoslijed poteza – jer pogrešna metoda može da nanese više štete nego koristi.

Zašto se led stvara i kada nema snijega

Zaleđena stakla nisu rezervisana samo za snježne dane. Dovoljno je da temperatura tokom noći padne ispod nule, a vlaga iz vazduha se pretvara u tanak, ali tvrd sloj leda na vjetrobranu.

Upravo taj ''suvi mraz“ je najopasniji jer djeluje bezazleno, ali je staklo tada izuzetno hladno i osjetljivo na nagle promjene temperature.

Najveća greška koju vozači prave

Polivanje vrućom ili čak toplom vodom jedna je od najčešćih i najrizičnijih grešaka. Razlog je takozvani termički šok.

Kada vrela voda dotakne ledeno staklo, dolazi do naglog širenja spoljnog sloja, dok unutrašnji deo ostaje hladan i neelastičan. Taj pritisak često dovodi do sitnih pukotina koje se kasnije šire – a u ekstremnim slučajevima i do potpunog pucanja vjetrobrana.

Drugi problem je ponovno zamrzavanje. Na jakom minusu, voda se za nekoliko sekundi ponovo pretvara u led, dodatno pogoršavajući situaciju i otežavajući rad brisača.

Kako bezbjedno ukloniti led sa stakala

Postoje jednostavni i provjereni načini koji ne oštećuju staklo i ne zahtjevaju skupu opremu.

Jedno od najefikasnijih rješenja je mješavina alkohola i vode. Pomješajte dvije trećine alkohola sa jednom trećinom vode, sipajte u bocu sa raspršivačem i poprskajte zaleđeno staklo. Alkohol snižava tačku smrzavanja i omogućava da se led brzo razbije i lako ukloni.

Alternativa je rastvor soli. Jedna kašika soli rastvorena u dvije šolje vode može omekšati led i olakšati njegovo skidanje. Ovu metodu koristite umjereno i izbjegavajte da rastvor dospije na lak.

Još jedan trik koji mnogi koriste jeste kombinacija alkohola i malo deterdženta za sudove. Ova mješavina pomaže da se led brže topi, a staklo ostaje neoštećeno.

Šta preporučuju stručnjaci za bezbjednu vožnju

Nikada ne polivajte stakla vrelom vodom – rizik od pucanja je veoma visok

Koristite isključivo plastični strugač i stružite lagano, bez jakog pritiska

Grijanje u automobilu uključujte postepeno, počevši od mlakog vazduha

Uvijek koristite zimsku tečnost za prskalice – ljetnja se može zaledi i ošteti sistem

Anti-ajs sprejevi su bezbjedni i efikasni ako se koriste prema uputstvu

Preventiva je najbolja zaštita – zaštitna folija ili karton preko vjetrobrana uveče štede vrijeme ujutru

Zaleđene brisače nikada ne odvajajte na silu – prvo ih odledite

Ako možete, parkirajte automobil tako da prednji dio gleda ka istoku – jutarnje sunce pomaže prirodnom odmrzavanju

Malo strpljenja znači veliku uštedu

Zimska jutra već su dovoljno stresna i bez dodatnih problema. Pravilnim čišćenjem stakala ne samo da čuvate automobil, već i sopstvenu bezbjednost u saobraćaju.

Kada stigne pravi mraz, najvažnije je usporiti i uraditi stvari redom. Nekoliko minuta više ujutru može vam uštedjeti mnogo novca i nerviranja kasnije.

(Ona.rs)