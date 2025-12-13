Logo
Odakle uvesti polovni automobil? Ova država je dobra opcija za mnoge zemlje u tranziciji

Izvor:

Kliks

13.12.2025

14:28

Одакле увести половни аутомобил? Ова држава је добра опција за многе земље у транзицији
Foto: Pixabay

Kupovina polovnog automobila iz Danske mogla bi biti dobra opcija za mnoge zemlje u tranziciji.

Danci sve uspješnije i kvalitetnije vode računa o antikorozivnoj zaštiti, pa stručnjaci za polovnjake vide ovu skandinavsku zemlju kao bolji izbor za uvoz od drugih zemalja.

Danska klima je oštra prema automobilima, čak i korozivnim materijalima. Stoga, mnogi automobili prolaze tretman zaštite voskom nanesen ispod automobila, na mehaničke komponente izložene vremenskim uslovima, jer vosak štiti izloženi metal sprečavajući hrđanje dijelova.

Аутомобил

Auto-moto

"Volvo" podržava zabranu motora sa unutrašnjim sagorijevanjem

Uvezeni polovni automobil iz Danske na prvi pogled s donje strane može prikazati da je veoma prljav od prašine, ulja ili blata, koji vise na pojedinim dijelovima. Međutim, to ustvari pokazuje da Danci ne štede na zaštiti i potiču vlasnike širom zemlje na tretman zaštite voskom.

Tamo gdje vidite nepravilnosti znajte da tretman nanošenja zaštite nije ravnomjerno primijenjen, pa neka područja mogu pokazati malo hrđe. Gledajući ispod automobila možete usporediti kako izgledaju oštećeni dijelovi u usporedbi s onima koji su temeljitije zaštićeni voskom.

Praksa je da danske specijalizirane radionice nanose tanki sloj na komponente poput šarki vrata, dok s donje strane karoserije nanose deblji sloj za veći stepen zaštite metala. Zaštita od hrđe s vremenom je postala sve bolja. Iako bi nove nove tehnologije i materijali koji se koriste u proizvodnji trebali pružati veću zaštitu, profit proizvođača čini zaštitne premaze sve tanjim na novijim automobilima. Zato Danci s razlogom forsiraju sekundarnu zaštitu.

илу-ауто-26092025

Auto-moto

Ovi automobili se najmanje kvare, a nadmašiće i savremene tehnologije

Međutim, nije to došlo preko noći. Naime, dansko udruženje vozača i dalje stimuliše takav tretman kao prijeko potreban. Takođe, imaju centre gdje testiraju zaštitu od korozije za svoje članove.

Stručnjaci stoga zaključuju da je povoljnije kupiti polovni automobil iz Danske nego iz Njemačke. Zahvaljujući tretmanu zaštite novom generacijom voska, koji ne dozvoljava zavlačenje vlage u mikropukotine, šanse da automobil ima dijelove zahvaćene hrđom znatno su smanjene. Tretman je efikasan i pomaže, čak i na modelima za koje se zna da brzo hrđaju. To kupca štiti od neugodnog iznenađenja i dodatnih troškova sanacije štete na vozilu, koja kad uzme maha postaje teško trajno otklonjiva, prenosi Kliks.

