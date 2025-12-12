Ove registarske tablice koštaju kao stan

Aukcija za najnižu registarsku tablicu koja je ikada ponuđena u Cirihu počela je u četvrtak tačno u 7 časova i već poslije osam minuta dostigla nevjerovatan iznos od 121.000 švajcarskih franaka, iako je početna cijena bila 8.000.

Riječ je o tablici "CH 11", najnižem broju ikada stavljenom na licitaciju u kantonu Cirih.

Najvišu ponudu dao je korisnik pod pseudonimom "Andi12“, isti onaj koji je u junu kupio tablicu "CH 25" za 126.000 franaka.

Najskuplje tablice u Švajcarskoj

Švajcarske niskobrojne tablice izuzetno su tražene među kolekcionarima i bogatim kupcima koji status simbol prepoznaju u broju.

Ovo su najskuplje tablice prodate do danas:

ZH 24 – 299.000 franaka (2024)

ZG 10 – 233.000 franaka (2018)

ZH 100 – 226.000 franaka (2022)

ZH 50 – 202.000 franaka (2023)

ZH 888 – 194.000 franaka (2022)

SG 4 – 179.600 franaka (2022)

ZH 911 – 173.600 franaka (2022)

VS 1 – 160.100 franaka (2017)

ZH 987 – 152.400 franaka (2018)

BE 5 – 151.000 franaka (2018)

Ovaj trend pokazuje da se tržište niskih registarskih oznaka u Švajcarskoj pretvorilo u specifičnu investicionu nišu, jer cene iz godine u godinu dostižu nove rekorde.

Aukcija traje do 17. decembra

Ciriški saobraćajni zavod saopštio je da se tablica "ZH 11" prodaje uz pojačanu proveru kreditne sposobnosti svih učesnika, kako bi se izbegao prekid aukcije poput nedavnog incidenta sa tablicom "SO 1".

Svi prihodi od prodaje idu u budžet kantona. Licitiranje traje do srijede, 17. decembra, a očekivanja su da će cijena do tada dodatno porasti.