Centralna banka Bosne i Hercegovine saopštila je da zaključno sa 31. decembrom 2025. godine, zamjena povučene novčanice se vrši u komercijalnim bankama Bosne i Hercegovine.

S obzirom na široku dostupnost poslovnica komercijalnih banaka, Centralna banka BiH poziva građane i pravna lica da zamjenu novčanica koje su povučene iz opticajem obave do kraja 2025. godine.

Podsjećaju građane da su u pitanju marke apoena 10 KM, 20 KM, 50 KM i 100 KM puštenih u opticaj u periodu 1998–2009. godine, te da su povučene iz opticaja i prestale biti zakonsko sredstvo plaćanja 31. decembra 2024. godine.

Zamjena novčanica koje su povučene iz opticaja od 1. januara 2026. godine

Od 1. januara 2026. do 31. decembra 2035. godine zamjenu će obavljati Centralna banka BiH, u skladu s Odlukom o načinu postupanja u procesu zamjene vanopticajnim KM novčanica.

Zamjena će se vršiti svakim radnim danom od 10 do 14 časova, na dvije lokacije:

Sarajevo, Maršala Tita 25 – Od‌jeljenje trezora Centralnog ureda;

Banjaluka, Vidovdanska 19 – Od‌jeljenje za trezorske poslove Glavne banke Republike Srpske CBBH;

Podnosilac zahtjeva za zamjenu, može biti svako fizičko i pravno lice koje posjeduje vanopticajne KM novčanice.

Centralna banka vrši zamjenu vanopticajnih KM novčanica apoena 10 KM, 20 KM, 50 KM i 100 KM, koje su cijele, autentične, bez znakova oštećenja ili obojenja.

U zavisnosti od vrijednosti novčanica podnesenih za zamjenu, jednokratno ili u više zamjena, postupaće se na sljedeći način:

Za iznose u vrijednosti manjoj od 5.000 KM podnosilac zahtjeva je dužan dokazati svoj identitet, a što se vrši uvidom u službeni indentifikacijski dokument;

Za iznose u vrijednosti od 5.000 KM ili većoj, podnosilac zahtjeva je dužan uz novčanice podnijeti "Zahtjev za zamjenu vanopticajnih KM novčanica" (Obrazac 1-Z) koji će biti dostupan na internetskoj stranici Centralne banke ili na lokaciji na kojoj će se obavljati zamjena.

Hronika Evo kako je banjalučka banka prevarena za 71.000 maraka

Za iznose 20.000 KM ili više, uz obrazac je obavezna i najava dolaska najmanje 48 sati ranije putem e-mail adresa:

"U postupku zamjene vanopticajnih novčanica, Centralna banka Bosne i Hercegovine, prikuplja podatake od podnosioca zahtjeva u skladu sa Odlukom o načinu postupanja u procesu zamjene vanopticajnih KM novčanica", navode iz Centralne banke BiH i dodaju:

"Zamjena se u pravilu obavlja isti dan u jednom terminu, izuzev za iznose vanopticajnih KM novčanica u vrijednosti od 20.000 KM ili većoj i/ili radi utvrđivanja ispunjenosti uslova za zamjenu vanopticajnih KM novčanica. U tim slučajevima Centralna banka utvrđuje ispunjenost uslova za zamjenu vanopticajnih KM novčanica u roku od 60 (šezdeset) dana od dana zaprimanja i zadržavanja novčanica".

Centralna banka će izvršiti zamjenu vanopticajnih KM novčanica samo ukoliko su kumulativno ispunjeni sljedeći uslovi:

a) provjerom autentičnosti utvrđeno da su vanopticajne KM novčanice autentične;

b) utvrđeno da je podnosilac zahtjeva dostavio sve potpune podatke i učinio vjerovatnim navode o porijeklu gotovog novca.

"Nakon obavljene zamjene, podnosiocu se izdaje Potvrda o isplati, koja služi kao dokaz o izvršenoj zamjeni vanopticajnih novčanica, i ne može se koristiti kao dokaz o porijeklu novca", navode iz banke.